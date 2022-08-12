澳版安心效用低 官籲刪App

2020年4月時任總理莫里森政府年推出COVIDSafe應用程式，利用智能手機的藍牙功能，蒐集附近其他用戶的數據，當他們確診時機主會收到通知建議暫時避免和其他人接觸，以免病毒在社區擴散。雖然至今有超過700萬人下載，但只有不足800人同意提供自己的資料被當局用來追蹤密切接觸者。結果在無人主動上報下，迄今在新南威爾士省直接透過COVIDSafe僅發現17個密切接觸者。

兩年找兩確診 衛生官認浪費公帑

巴特勒表示，該程式只找到兩宗確診個案，每宗平均成本超過1000萬澳元（約5500萬港元），批評上屆政府浪費納稅人金錢，是一項失敗的公共衛生措施，呼籲民眾刪除。該程式每月營運成本需約7.5萬澳元（約41.7萬港元）。COVIDSafe周二會更新刪除功能，下周二會正式停用，不再儲存或蒐集用戶信息，巴特勒強調絕對不會保留任何CovidSafe內的數據。

（衛報/BBC/中通社）