克里米亞基地重創 俄方說法未釋疑慮

俄方力圖淡化薩基（Saky）空軍基地的爆炸，否認有飛機在爆炸中受損，只承認「爆炸是由航空彈藥在空軍基地內引爆」，堅稱是有人違反消防安全法規導致爆炸。

俄羅斯扶植的克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）周三在Telegram貼文及現場答覆記者時，也沒提及俄軍損失，僅說最少62棟住宅大廈和20間商店受損，252人因家園被毁而要入住臨時收容所。他宣布基地所在的新費多羅夫卡鎮進入緊急狀態，並提高恐怖襲擊風險級別。

不過，總部設於美國的衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）拍到的影像，卻顯示基地出現大面積焦土以及軍機的燒焦殘骸，而比較爆炸前約4小時及爆炸後一天下午拍下的衛星影像，可見爆炸導致最少8架停在戶外的飛機受損甚至被毁，地面有3個大坑。美國有線電視新聞網（CNN）報道，這恐怕是莫斯科自第二次世界大戰以來折損軍機最多的一天。

衛星照揭逾8機毁 地面3大坑

烏克蘭空軍周三晚表示，基地爆炸後地面最少9架俄機損毁。烏克蘭總統澤連斯基周三晚在每日例行演說中暗示爆炸令俄軍損失慘重，「佔領者一晚失去10架戰鬥機：9架在克里米亞，另一架在扎波羅熱（Zaporizhzhia）」。

基輔一直沒有公開承認爆炸是其所為，縱然烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）稱，可能是在克里米亞作戰的烏克蘭游擊隊所為，也可能是烏製長程導彈所致。

分析料烏特種部隊潛入施襲

英國國防智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）航空分析員布朗克（Justin Bronk）則認為，從社交網站流傳的爆炸片段判斷，看不出有導彈襲擊的證據，但幾乎肯定彈藥庫有二次爆炸，認為很可能是烏克蘭特種部隊潛入基地附近，發放小型無人機或發射微型巡航彈藥，攻擊停在基地內的飛機、燃料車或燃料庫之類。

（衛報/紐約時報）

（俄軍侵烏）