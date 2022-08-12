美起訴革命衛隊成員買兇殺博爾頓

指開價234萬暗殺博爾頓

遭美方起訴的為45歲伊朗德黑蘭男子普爾薩菲（Shahram Poursafi），法庭文件指他是「伊斯蘭革命衛隊」成員，為報復精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）高級指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）2020年1月被美軍無人機擊殺，而策劃買兇暗殺博爾頓（John Bolton）。案情指他去年10月先經網上聯絡到一名美國公民，以著書為由要求對方跟蹤並拍攝博爾頓的照片，其後另獲轉介至另外數名美國人，並最終向當中一名FBI線人開價30萬美元暗殺博爾頓。普爾薩菲其後又向對方透露，事成後另有以100萬美元報酬，以暗殺另一名獲高度保安的前美國高官。起訴書未有公開第二名官員身分，國務院前發言人奧特加斯稱，第二名目標為蓬佩奧（Mike Pompeo）。

至今年1月，普爾薩菲向該FBI線人提供了博爾頓不對外公開的行程，且不滿對方未有在1月3日蘇萊曼尼被殺兩周年前行事，此後強調只有在博爾頓辦公室車房殺死目標，並拍片記錄後，方會以加密貨幣支付全部報酬，要求盡快執行任務。普爾薩菲被控利用跨州商業設施作買兇謀殺以及為跨國謀殺計劃提供物質援助，兩罪最高刑罰分別為監禁10年和15年，但他目前可能仍在伊朗。

博爾頓2018年4月獲時任美國總統特朗普委任為白宮國家安全顧問，被指為當時政府對伊朗經濟制裁「極限施壓」戰略的主要設計師，後強烈反對特朗普撤銷對伊制裁，於翌年9月辭職。博爾頓周三接受《華盛頓郵報》電話訪問表示，曾收到FBI警告，並在去年12月起獲安排特勤局人員保護。特朗普任內先後出任中央情報局（CIA）局長和國務卿的蓬佩奧，亦被指是當時美國對伊朗政策的核心策劃與執行者。美國司法部聲明稱，今次並非首次揭破伊朗謀劃在美國本土針對個人發動報復。

蓬佩奧亦成目標

博爾頓周三接受美國有線電視新聞網絡（CNN）專訪，調侃計劃暗殺他的黑手「出價太低」，並形容伊朗政權的恐怖活動和其核武計劃是一體兩面。伊朗外交部發言人卡納尼則譴責美方，基於無稽且沒有根據的指控，針對伊朗公民。美國白宮聲明未有評估事件對伊朗核談判影響。

《紐約時報》報道，美國司法部2011年曾控告兩名「聖城旅」成員密謀在美國的餐廳放置炸彈，暗殺時任沙特阿拉伯駐美大使朱拜爾，事後德黑蘭未有強烈回應。

（綜合報道）