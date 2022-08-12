韓戰後防空設計成窮人住所

韓國與朝鮮在1953年停戰後，韓國政府憂慮會再有戰爭，1970年修改建築法要求所有新建房屋須有能作防空洞的地下設施。1970年代因經濟增長，農村人口遷往都市，住宅需求急升，不少屋主趁機出租這些地下設施予人居住。後來為填補都市住宅供應，政府亦放寬法例。

地下室住所難抵惡劣天氣，居民每到季風季節就會憂慮洪水來襲。然而租金是不少人的現實考慮。英國廣播公司（BBC）2020年報道，首爾非地下室的住宅每月房租動輒佔普通打工仔月收入約一半，而半地下室住所月租約54萬韓圜（約3261港元）相對便宜，僅月薪約四分之一。

在韓國，租住房屋一般須先繳付一大筆與房價成正比的保證金，收入不高者只能選擇半地下室等價格便宜的房子。

韓國官方統計指出，首爾約有20萬戶（人口約38萬）半地下室或地下室居民，佔全國的六成。韓國都市研究所調查指出，首爾半地下室住戶有近三成是基礎生活保障金領取戶。

韓星捐款賑災

今次災情受到韓國明星關注，其中電影《緊急迫降》男星任時完捐出2000萬韓圜（約12萬港元），男團Got7成員朴珍榮，及劇集《非常律師禹英禑》男主角姜泰伍亦分別向全國救災協會捐出3000萬韓圜（約18萬港元）及2000萬韓圜。

（BBC/韓國中央日報）