暴雨灌地下房奪命 首爾擬取締 目標20年寬限期後全改非住宅用途

逾62萬韓人蝸居「地下」

今次災情令2019年著名電影《上流寄生族》描述的草根階層半地下室住宅廣受關注，亦再次凸顯這類住所的惡劣生活環境。韓國統計廳的數據顯示，2020年韓國有約32.7萬戶居民住在半地下室和地下室，約20萬戶集中在首爾，當中首爾冠岳區就有2萬戶；首都圈的半地下室住戶佔全國95.9%，而估計全國有逾62萬這類居民。

停止批建 補貼利誘改造

韓國政府官員周三表示，首爾市當局將與中央政府商討修改建築法，以完全禁止將地下室和半地下室用於住宅用途。首爾市本周將指示25個地區辦事處，在建築法修訂前不得批准建造地下室；市政府亦會給予現存地下室和半地下室的業主最多20年寬限期及誘因如改造補貼甚或由首爾住宅城市公社收購，把設施改建成非住宅用途。

破紀錄的暴雨至周四已導致最少12人死亡，當中有兩名中國公民。遇難韓國民眾中，包括有首爾冠岳區住在半地下室遭洪水淹死的一家三口；在銅雀區亦有一人在半地下室住宅淹死。首爾是這次雨災的重災區，遇難者中首爾市7人、京畿道3人、江原道兩人。

一家三口屋內淹死 求救電話不通

《時報》周四報道，在首爾冠岳區身亡的一家三口為13歲女童和她的47歲母親及48歲姨母，她們在該半地下室住所生活了7年。當日洪水湧入單位時她們未能推門逃生，遂致電鄰居求助。鄰居協助致電但因太多災民撥打電話而未能接通，有兩名男子試圖經房屋的窗戶施救，但窗戶裝了防盜柵欄。至周二早上救援人員把水抽出，發現3人已死亡。

地下室和半地下室是不少韓國低收入人士的唯一可負擔住屋選擇，但這類房屋最易受洪澇影響。在冠岳區新林洞地下室生活的50歲男子何寅植與妻女在災後用碗舀走住所的積水，又把家電傢具等放出屋外，看有什麼能再用。何寅植對情况感絕望，估計其住所要10天才能再入住，他指政府唯一的協助是安排入住體育館臨時收容所，但他拒絕。

首爾冠岳區新林大部分區域周三仍被洪水淹沒，但在豪宅林立的江南區，大部分街道已清理完畢，交通復常。冠岳區地方官員解釋，因狹窄街道集中了很多細小單位和房屋，所以阻慢救援工作。

（綜合報道）