岸田平衡內閣 撇清統一教關係 兼顧派閥勢力 減輕安倍死後衝擊

新內閣有5名閣員留任，分別為官房長官松野博一、財相鈴木俊一、外相林芳正、經濟再生相山際大志郎及國土交通相齊藤鐵夫。66歲無派閥的濱田靖一取代安倍胞弟岸信夫，回任防衛相。2008至2009年曾任防相的濱田上月27日與另一名前防相石破茂率領跨黨派國會代表團出訪台灣，他主張台日加強合作。承認與統一教有聯繫的岸信夫雖卸任防相一職，但獲岸田委任為負責國家安保事務的首相輔佐官。

日本今年底將完成「國家安全保障戰略」等3份重要國防文件的修訂，分析認為岸田希望曾任防相的岸信夫發揮所長參與此事。

重用安倍派保守派 各4人入閣

岸田今次改組內閣達至派閥平衡，安倍派及麻生派各以4人入閣最多，其次為岸田派及茂木派各3人，以及二階派2人（表）。岸田尤其顧及安倍派和保守派勢力，讓曾獲安倍力挺跟岸田競逐黨總裁的自民黨政調會長高市早苗（無派閥）出任經濟安全保障擔當相，同樣承認曾出席統一教活動、被視安倍左右手的萩生田光一雖未能留任經產相，但轉任為自民黨政調會長，是黨內四大要職之一，被視為安撫安倍派。分析指出，岸田這次改組重視派閥平衡及依重富經驗閣員，希望打造全黨團結統一，亦有助建立穩定政府應對他所形容的「戰後最大挑戰」，包括新冠疫情、通脹、俄烏戰爭及台海局勢。

涉統一教聯繫 舊內閣7人去職

7月8日槍殺安倍晉三的疑犯因不滿母親不斷捐款給統一教而動殺機，事件其後牽扯出7名閣員承認與統一教有關聯，他們均在這波內閣改組中去職。因統一教及經濟問題，周一最新民調顯示，岸田內閣支持率從3周前的59%大跌至46%。岸田稱，只有那些同意審查他們與統一教關係的人才會獲任命，希望重獲公眾信任。

教派分部指斷絕關係「不幸」

不過岸田試圖與統一教劃清界線似乎難做到，《朝日新聞》昨報道，今次首度入閣擔任總務相的寺田稔及獲留任經濟再生相的山際大志郎也曾捐款給與統一教有關係的組織。統一教日本分部會長田中富廣昨舉行記者會，稱若岸田指示自民黨員斷絕與統一教的關係是「不幸」，又稱安倍遇刺後，其教會信徒及家人受到騷擾及死亡威脅。

（路透社/朝日新聞/中央社）