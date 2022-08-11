英民百上加斤 1/3家庭面臨「能源貧窮」

由關注貧窮、環境、醫療及房屋議題人士，以及慈善機構等組成的「終結能源貧窮聯盟」（EFPC）估計，明年首3個月會有約1050萬個家庭陷入「能源貧窮」，代表他們繳交能源費後的收入會低於貧窮線。英國政府將貧窮定義為家庭年收入低於英國中位數的六成，而英國去年的中位數是3.1萬鎊（近29.5萬港元）。有關預測是基於研究公司Cornwall Insight的估算。後者周二亦推算，英國民眾平均能源費由10月起將達到每年 3,582鎊（34,377港元），到明年1月往後每年更將要付4266鎊，或是每月355鎊，較目前水平增加116%，預計到2023年下半年才開始回落。

專家：能源開支資助需倍增

時任財相辛偉誠5月宣布價值150億英鎊（約1439億港元）的援助計劃，包括提供每戶400英鎊（3835港元）能源開支資助。尋求解決貧窮問題的約瑟夫朗特里基金會（JRF）首席分析員馬特伊察（Peter Matejic）認為，政府早前承諾的款項有帶來一些幫助，但其作用已被連串事件蓋過，要大規模避免人們遇上嚴重困境，有關援助就須最少增加一倍。

（CNN/衛報）

（俄軍侵烏）