能源危機 英評估寒冬限電應急

明年1月恐停電

報道引述熟知英國政府消息人士稱，當局估計在「合符乎常理的最差情况」下，即使燃煤發電站全力運作，在用電高峰期可能仍會欠缺多達六分之一的電力。消息人士指在這前提下，萬一出現低於平均水平的溫度及來自挪威和法國的能源入口減少下，英國或要於明年1月有4天要採取緊急措施節約使用天然氣。在應變計劃下，油氣管道網絡的營運商會暫時忽略商業協議，控制天然氣的分配，燃氣發電站的天然氣供應會暫停，企業和家庭將暫時停電，鐵路服務亦可能受影響。

報道指出，英國目前輸氣到歐洲大陸的額量屬歷史高位，但由於英國的天然氣儲存力有限，因此期望在冬季氣溫驟降而能源耗用量急增時，歐洲會作出「回報」。不過，歐洲在俄羅斯威脅減供下，亦自身難保。依賴水力發電的挪威周一已表明，受旱情影響，正研究冬季限制能源出口，避免國內能源供應短缺。

彭博社引述商業、能源及產業策略部（BEIS）聲明稱，英國不像歐洲國家般依賴進口俄國能源，指英國擁有自己的北海天然氣儲量及從可靠的合作伙伴穩定進口能源。該部門又指英國擁歐洲第2大液化天然氣港口基建，及有堅實法律合約為基礎的天然氣供應，因此他們預期有關情况不會發生。《衛報》周二亦引述BEIS消息人士報道，英國高擁有度安全和多樣化的天然氣和電力系統，有關問題不太可能發生，又強調挪威停止對英國供應天然氣是最極端情况，「永不可能發生」。

（彭博社/路透社/衛報/金融時報）

（俄軍侵烏）