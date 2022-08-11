佔區游擊隊暗殺炸橋 俄方壓力日增

赫爾松組「黃絲帶」抗俄組織

南部赫爾松地區游擊行動協調員安德烈（Andriy）說：「我們的目標是讓俄羅斯佔領者日子難過，並使用一切手段破壞他們的計劃。」32歲的安德烈是「黃絲帶」（Zhovta Strichka）抵抗組織成員。這個組織的名稱取自烏克蘭國旗兩種顏色之一，成員使用黃絲帶來標記游擊隊襲擊的潛在目標。

赫爾松在戰爭初期即遭到俄軍佔領，其後抵抗運動傳單在當地氾濫，威脅親俄官員。烏克蘭網媒Euromaidan Press上周六報道，赫爾松的抵抗勢力最近更推出名為《游擊隊之聲》（Voice of Partizan）的地下報章大量派發。

除了赫爾松，位於克里米亞的俄羅斯黑海艦隊總部7月31日「海軍日」受到無人機攻擊，造成6人受傷，有報道指可能是烏克蘭抵抗勢力所為。

在烏東頓巴斯地區，親莫斯科情緒雖強烈，但當地也出現了游擊隊。盧甘斯克州長哈伊達伊（Serhiy Haidai）稱，北頓涅茨克陷落後不久，一輛俄軍車輛上個月被游擊隊炸毁，6名俄軍士兵受傷。游擊隊還攻擊鐵路，擾亂俄羅斯的彈藥運輸和其他供應。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）