克里米亞俄軍基地連環爆 惹揣測 俄稱消防問題肇禍 烏總統顧問：或游擊隊所為

目擊者稱，聽到克里米亞半島西岸新費多羅夫卡鎮（Novofedorivka）附近的薩基（Saky）空軍基地傳出最少12響爆炸，約30分鐘後又發生一次爆炸。社交網流傳的影片顯示，現場冒出濃煙，在附近沙灘有度假者攜兒童倉皇逃生，但亦有人繼續留下。《紐約時報》指出，一段片段顯示基地跑道上至少一架戰機（蘇-24M） 被完全摧毁。

俄國防部：彈藥庫爆炸 機場未遭炮擊

俄羅斯國防部證實，機場一處航空彈藥儲存區爆炸，機場並未遭到炮擊，未造成航空設備損壞。俄新社等媒體援引軍方消息人士稱，違反消防安全要求是爆炸主因。烏方沒直接提及事件，總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在爆炸後於Twitter發文，指克里米亞半島應是「黑海之珠，具特色的國家公園」，而非「恐怖分子的軍事基地」。他接受俄羅斯獨立電視頻道「雨」（Dozhd）訪問，否認基輔與爆炸有關，認為可能是游擊隊的蓄意破壞。

烏克蘭總統澤連斯基在每日例行視頻演說間接提及這次爆炸，說「今天克里米亞議題引起很多注意，那是對的……克里米亞屬於烏克蘭，我們絕不會放棄該地區」，重申「只要克里米亞半島還被俄羅斯佔領，黑海地區就不可能安全」，稱「戰爭從克里米亞半島開始，也將隨着她的解放而結束」。

俄羅斯2014年兼併克里米亞，今年2月入侵烏克蘭，即以此作為進攻跳板之一，若證實基地爆炸是烏克蘭攻擊所致，那將等同戰事升級。《華盛頓郵報》引述美國官員報道，烏軍似乎用了並非由美國提供的武器實行了一次打擊，烏官員昨向《華郵》稱，該攻擊是烏特種部隊發動。《紐約時報》亦引述一名烏克蘭軍方高官說，爆炸是烏軍所為，襲擊「用了烏克蘭獨家製造的裝置」。

遠離交戰前線 烏長距戰力受關注

如果證實爆炸是烏軍攻擊所致，所用攻擊手法備受關注。英國《衛報》指出，薩基空軍基地距離俄烏交戰前線最少177公里，超出了烏軍常規陸基火箭炮的射程，只有較長程的系統能及。當外界懷疑爆炸是否導彈攻擊所致之際，美國周一首次證實向烏提供相信是AGM-88的長程反輻射導彈，或令烏軍導彈攻擊能力再提升。

（路透社/法新社/紐約時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）