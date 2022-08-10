低窪地勢防洪失誤釀巨災

《朝鮮日報》報道，首爾市2015年3月發表文件，指江南洪澇的原因有3：地勢低窪、江南防洪管道安裝有誤和盤浦川上游去水能力不足等。文件指出，現有地下防洪管道安裝有誤，出現了反向傾斜，因此排水不暢，而且管道集中在盤浦川上游，河川氾濫危險較大。

首爾市從2015年開始共投入了1.4萬億韓圜（約86億港元）預算，作為擴充防洪管道、增建雨水泵站和整頓河川等。不過，截至昨日，該對策核心的「盤浦流域分離隧道」尚未完工。盤浦流域分離隧道是將流向盤浦川上游的水分流至中游，隧道原計劃於2019年竣工，但因預算問題，估計要到2024年才啟用。另外，上述對策的目標只能應對每小時95毫米的暴雨，有輿論認為在夏季密集暴雨頻現情况下，此容量恐難應對。

排洪上限不合時宜

《韓國先驅報》昨亦指出，江南區位處低窪河邊地帶，本身就易水浸。報道引述一名市政府高官稱，新的防洪管道6月已完工，但配套基建仍未完成。該官員表示，目前防洪管道能應對每小時85毫米雨量，已較以往的45毫米高，但未能應付周一晚每小時110毫米的暴雨。

（朝鮮日報/韓國先驅報）