首爾暴雨9死 《上流寄生族》真實上演

百年一遇 一天降整個月雨量

韓聯社報道，中部許多地區兩日累積雨量超過300毫米，其中首爾銅雀區新大方洞周一起的一天內降雨量達到422毫米，幾乎是首爾整個7月的平均降雨量。《朝鮮日報》形容今次「水炸彈」的降雨量，為102年以來首爾單日降雨量最高紀錄。首爾地區最少8條道路嚴重水浸，多個地鐵站因洪水湧入要停止運作，首都圈共有80條道路、3條隧道實施管制，19條渡輪航線停駛。

地下室住宅淹死一家三口

英國廣播公司首爾站記者麥肯齊（Jean Mackenzie）在Twitter貼文稱，2019年奧斯卡最佳電影《上流寄生族》中描述的場景真實上演。綜合傳媒及警方消息，首爾冠岳區住在半地下室的一家三口遭洪水淹死，死者分別是一對年約46歲的孖生姊妹和妹妹的13歲女兒，事發時鄰居曾試圖打破防盜窗救人，但事發半地下房在周二零時30分左右已被豪雨灌滿水，令人欲救無從。銅雀區也有一人在半地下室住宅被淹死。另外，一名清理樹枝的公務人員疑因觸電身亡。首爾市瑞草區地下商業街等首爾地區4人失蹤。

國務總理韓德洙周一深夜11時召開緊急會議聽取災情匯報，1小時後行政安全部就將災害危機警報從「警戒」級上調至「嚴重」級。總統尹錫悅昨晨召開防汛緊急會議，要求相關部門和地方政府及相關機構迅速展開汛後恢復工作。位於漢江上游的昭陽江大壩將於周三時隔兩年再次開閘泄洪。

根據氣象預測，首都圈暴雨至少延續至周三，首都圈及江原道內陸等地區到周四的降雨量可能高達300毫米。路透社引述韓國氣象廳一名官員稱，氣候暖化的大趨勢是導致如此猛烈和頻密暴雨發生的原因之一。

（韓國先驅報/韓聯社/中央社/法新社）