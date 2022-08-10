布林肯訪非推民主 與中俄爭影響力

布林肯說：「歷史顯示強大的民主政體傾向更為穩定和較不容易墮入衝突，而弱小的民主政權內部的差劣管治、排斥異己和貪腐則令它們更易受到極端運動及外國干預的影響。」但《紐約時報》指出，部分非洲國家正在背離民主制度，走向專制統治，或令它們反而疏遠美國，認為華府推動的管治模式是帝國主義力量投射。

南非外長：照搬美模式注定失敗

對此潘多爾坦言，他同意所有國家和民眾都有權行使公民和政治權利，但如果美方想強迫非洲採納美國的民主管治模式，「注定會導致某些失敗」，建議華府更多關注非洲已發展出的工具。

美國在非洲遇到的挑戰之一，是中國、俄羅斯和中東多國（包括土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾）對非洲的影響力愈來愈大。《紐時》指出，這點在近月俄軍侵烏之際更見緊迫，華府需要在這些地區爭取更多的伙伴。

布林肯此行還會到訪盧旺達和剛果民主共和國。華府將在12月舉辦美國-非洲峰會，尋求推動跟非洲的全新經濟交往方式。

（紐約時報）