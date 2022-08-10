英智庫：烏尋獲俄武器依賴西方零件

發現逾450件外國製零件

烏軍持續從戰場檢獲俄羅斯武器。根據RUSI報告，經拆解後發現，這些從巡航導彈到防空系統的俄羅斯武器和軍事系統中，有27項絕大部分顯著地依賴西方零件。

RUSI發現，在烏克蘭找到的俄羅斯武器當中，約有2/3的零件由總部在美國的企業所製造。在這些武器中找到的所有西方零件，近1/4是美國晶片製造商Analog Devices或得州儀器（Texas Instruments）的產品。其他零件來源包括日本、韓國、英國、德國、瑞士、荷蘭的企業。

RUSI陸戰專家沃特林（Jack Watling）表示：「極其依賴西方電子產品的俄羅斯武器，造成數以千計烏克蘭人死亡。」

俄軍侵烏後，美國宣布制裁俄羅斯，包括禁止將許多敏感微晶片賣給俄羅斯，歐洲多國、日本、台灣、韓國等也宣布類似措施。RUSI指出，俄正努力尋找新途徑取得西方微晶片，發現許多零件經亞洲（例如香港）分銷商售出，指亞洲已成俄軍或其代表公司取得電子零件的門路。

美國3月曾指俄軍透過幌子公司購買電子零件。RUSI報告援引俄海關紀錄顯示，去年3月一家總部設於俄羅斯的公司，透過一家香港公司購買價值60萬美元（約468萬港元）的得州儀器零件。7個月後，同一家公司進口價值110萬美元（約858萬港元）的賽靈思（Xilinx）產品。

烏稱搗破暗殺防長陰謀

RUSI指出，西方國家如果加強出口控制，設法關閉俄國秘密的採購網絡，防止美國生產的敏感零件為俄國使用，可能令莫斯科更難補充巡航導彈等武器，甚至可令俄軍受到永久削弱。

另外，烏克蘭安全局（SBU）周一（8日）表示，該局在西北部的科韋利（Kovel）拘捕兩名為俄羅斯情報機構工作的男子，指兩人密謀暗殺烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）和總參謀部情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。

（路透社/衛報）

（俄軍侵烏）