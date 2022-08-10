新書：特朗普用白宮馬桶冲走撕毁文件

圖片揭有疑似特朗普筆迹

這些圖片先由美國新聞網站Axios發布。CNN此前曾報道特朗普如何無視《總統檔案法》（Presidential Records Act），並經常在閱讀文件、草稿和備忘錄後撕毁它們。CNN報道，特朗普定期用白宮內的馬桶冲走撕毁的文件，直到維修人員處理淤塞馬桶時才發現。

特朗普否認這些指控，並在周一給Axios的聲明中聲稱報道「揑造」。不過，公開的圖像雖然不清楚文件內容，但似乎是特朗普用黑色馬克筆手寫的筆迹。《騙子》作者、《紐約時報》記者哈柏曼（Maggie Haberman）透露，其中一張來自白宮廁所，另一張據白宮消息人士說是某次外訪時拍下。

一名前高級官員也透露特朗普執政時，白宮幕僚秘書辦公室的副手時常在他離開房間後，從垃圾桶或特朗普的桌子上將資料收起來，另一名前白宮官員則回憶說：「雖然文件保存是幕僚秘書的主要職責，但特朗普的其他高級職員意識不到他們有維護白宮文件紀錄的義務」。

（CNN/Axios）