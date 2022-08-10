塑造受迫害形象 反助爭保守派票

黨內支持下滑 德桑蒂斯成威脅

美國政壇仍未進入下屆大選的選舉周期，在未有其他人選正式表態或拉票下，特朗普在共和黨選民的民調仍明顯領前，但對比之前有一定下滑，尤其是佛羅里達州長德桑蒂斯鋒芒漸盛。《紐約時報》與錫耶納學院合作的民調7月數據顯示，特朗普在共和黨選民之間仍獲得49%支持度，但尚未建立全國知名度的德桑蒂斯已升至25%。

統計顯示，德桑蒂斯是年輕共和黨人、大學學歷人士和2020年票投拜登者的首選，有1/4受訪共和黨人指對他尚不夠了解，但自稱已足夠了解者則大多表達喜愛——上屆大選投給特朗普的受訪者有44%表示對德桑蒂斯有非常好的評價，跟特朗普的46%相差無幾。該民調又顯示，即使拜登如今民望低迷，倘若2020年大選重新投票，特朗普仍落後41%對44%，這或是共和黨精英階層相對抗拒特朗普的理由。

然而，聯邦調查局搜查海湖莊園一事或改變這走勢。曾任聯邦檢察官的阿福特古特（Dennis Aftergut）在全國廣播公司網站撰文分析，指司法部這次搜查行動非但不會阻礙特朗普的政治野心，反而進一步促使特朗普逐鹿白宮。阿福特古特認為特朗普也許相信被起訴會有助其政治形象，有助他塑造作為受害烈士的長期競選主題。

推銷陰謀論籌政治捐款

特朗普透過向核心支持者推銷上屆大選的陰謀論，已籌得大批政治捐款，在其支持者眼中，拜登政府的司法調查或進一步「坐實」特朗普的指控。

明報記者