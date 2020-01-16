特朗普：FBI搜莊園 強開保險箱 美執法部門首搜前總統住所 司法部調查升級

比作水門事件 轟民主黨阻出選

美英傳媒引述知情人士及特朗普顧問報道，FBI探員周一早上持法庭授權的搜查令到海湖莊園，直至近傍晚帶走幾箱物品。特朗普律師稱，調查員檢走了一些文件。美國傳媒報道，搜查期間特朗普不在場，而是身處紐約市特朗普大樓。特朗普對FBI的行動大感憤怒，他在其社交網站發聲明說：「這是我們國家的黑暗時刻，我在佛州棕櫚灘海湖莊園的美麗大宅現在被一大群FBI探員包圍、突襲和佔據。這樣的事以前從未發生在美國總統身上。」特朗普稱已與所有相關政府機構合作，當局這次「未獲授權」突擊搜查是「不必要也不適當」，「這是檢方瀆職、將司法系統武器化，以及是激進左翼民主黨人攻擊，他們極不想我在2024年選總統。」他直言「這樣的攻擊只會發生在第三世界，可悲的是美國現在已成為這些國家之一。他們甚至強行打開我的保險箱！這與特工闖入民主黨全國委員會的水門事件有何分別？現在正好相反，民主黨人闖入第45屆總統的家」。

消息傳出後，大批特朗普支持者趕到海湖莊園外聚集，不少人手持標語和告示。

卸任時涉未交還公文

特朗普次子埃里克向《霍士新聞》承認，FBI搜查海湖莊園與當局調查其父從白宮帶走官方總統紀錄有關。2021年1月，美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）準備將特朗普任內的白宮文件紀錄，移交給調查1月6日國會山莊騷亂的眾議院特別委員會時，發現15箱資料不當地被帶到海湖莊園，在與特朗普律師談判後，今年2月NARA稱已取回這15箱紀錄，當中部分被標註為國家安全的機密及敏感文件。箱內還有前總統奧巴馬寫給繼任者的信件、被外界形容為「情書」的朝鮮領袖金正恩寫給特朗普的信函等。根據法例，這些文件及紀念品本應在特朗普任期結束時交給NARA。NARA當時要求司法部就特朗普的做法展開調查。《衛報》引述知情人士報道，司法部4月起開始研究是否就此展開刑事調查。

違檔案法可喪失任公職資格

根據在1970年代水門案醜聞爆發後頒布的《總統檔案法》，美國總統必須保存與公務有關的備忘、信件、筆記、電郵、傳真及手寫通訊等，但NARA官員曾稱，特朗普非法撕毁許多文件。如今特朗普帶走文件的做法更令人質疑他有否違法。聯邦刑事法中有條款針對違反《總統檔案法》人士，其中《美國法典》第18卷第2071條規定若保存政府文件或紀錄的人「故意和非法地隱藏、移除、損毁、塗抹、偽造或銷毁」這些文件，就是犯罪，一旦罪成，可被罰判或最高判囚3年，且應喪失現時及未來擔任公職的資格。外界普遍相信特朗普準備參與2024年總統大選，因此若特朗普被控移除、隱藏或銷毁政府記錄罪成，他應沒有資格再擔任總統。

共和黨人紛紛抨擊FBI的做法，質疑此舉具政治動機，旨在阻礙特朗普再參選總統。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）要求對司法部展開監管調查，他在Twitter寫道：「司法部的政治武器化已經到了一種無法容忍的地步。當共和黨奪回眾議院時，我們將立即對這部門展開監督。」司法部、FBI的華府總部與駐邁阿密辦公室都不願對突擊行動發表評論。

特朗普現在多宗調查纏身，美國眾議院特別委員會正調查特朗普在去年1月6日國會山莊騷亂中的行為和角色，司法部也正審視特朗普涉試圖推翻2020年大選結果，喬治亞州富爾頓縣檢察官也正調查特朗普及其盟友試圖干預該州2020年大選結果。

（BBC/法新社/華盛頓郵報/衛報）