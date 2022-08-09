真人版禹英禑感同身受：需對患者更多正面描繪

剛度過28歲生日的莫斯，在3歲時確診為自閉症，醫生曾指她可能永遠無法說話，但幸運地未有成真，相反在13歲時為中學生寫了一本有關自閉症的指引書籍，還以專題小組成員身分在美國自閉症研究學會的年度大會上發言，到2019年起成為執業律師。

專業受漠視 遭同僚當孩子

莫斯上月接受《韓國先驅報》訪問時，自言有看過《非常律師》的第一集，對劇集頗有讚賞。她認為劇集有趣之處在於劇中的禹英禑都會搞砸事情，和其他人一起學習和成長，而不是只向觀眾說教。她更寄望有朝一日會看到一些自閉症演員獲得表演機會。

莫斯對某些劇情也感同身受。例如劇中有一幕提到禹英禑入職律師樓報到時，她的上司和同僚更關心其履歷第二頁寫上她是自閉症譜系障礙患者，無視履歷第一頁寫有她在頂尖大學法學院以第一名畢業，莫斯自言也有類似經歷。她表示，有養育自閉症兒童的同僚會將自己當成小孩子對待，即使自己跟他們有相同的專業資格，「我常覺得需要更多地證明自己，才得到跟其他人相同的尊重和機會」。但莫斯不是《非常律師》的主角原型，劇本創作的其一參考對象是另一知名的高功能自閉症患者、美國畜產學專家葛蘭汀。劇集顧問學者金炳建向《韓國日報》稱，禹英禑的法庭戲其實參考了葛蘭汀的演講。

《非常律師》並非首套以自閉症作為主角的韓國影視製作，還有以患有自閉症兼學者症候群的醫生為主角的韓劇《好醫生》。另外，今年《我們的藍調時光》則起用了歷來首名唐氏綜合症演員鄭恩惠出演，同樣引起迴響。

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