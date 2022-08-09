《非常律師》熱潮 助社會理解自閉症 寫實刻劃患者日常獲讚 難避反效果爭議

禹英禑自小被診斷患有自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD，下簡稱自閉症），社交上面對困難，但同時有強大記憶力，一談到心愛的鯨魚和法律便滔滔不絕。但囿於社會偏見，即使她在名校法學院以第一名畢業，也幾經艱難才得到當律師的機會。故事刻劃禹英禑如何在自身障礙的掣肘和社會偏見下成長，以及她身邊的人如何學習跟她相處。

全球熱議 氣勢逼《魷魚遊戲》

《非常律師》在韓國本土由低名氣的新有線頻道ENA播出，但開播後收視率飈升，上月27日的第九集創下今年開播的迷你劇最高紀錄15.780%（第一集時僅0.948%）。這股熱潮甚至席捲國外，在同步全球轉播的串流平台Netflix，《非常律師》在7月有3周高踞非英語類劇集的全球榜首，另有一周排行次名，氣勢令人想起去年另一大熱韓劇《魷魚遊戲》，更傳出有美國製片商有意翻拍。

《非常律師》在韓國國內外獲廣泛好評，評論者認為該劇寫實地描繪自閉症患者及其身邊人面對的生活，也有自閉症患者的家長對劇集的感人描繪讚好。更有專家認為，以自閉症為主題的電視劇受歡迎，可望為公眾對自閉症的關注帶來正面影響。慶熙大學醫學院精神病學教授潘建昊向韓國《中央日報》表示，以美國為例，1988年賣座電影《手足情未了》（由德斯汀荷夫曼飾演自閉症數學天才）也扭轉了當地社會原先對自閉症的歧視觀念。

不過，也有聲音質疑《非常律師》會帶來反效果。早在《非常律師》去年底宣布開拍時，關注成人自閉症患者的韓國組織Estas曾發表聲明，指摘劇方公布的劇情梗概未有準確描述自閉症，反而加強對自閉症的部分負面刻板印象，即使劇集播出獲讚，Estas仍抱持相對負面的看法。另外，有網民模仿禹英禑自閉症患者行為引發爭議，也有校園欺凌者以禹英禑角色來言語攻擊自閉者患者。

導演回應：角色別帶到劇外

編劇文智媛之前的作品、電影《5時恭候的證人》同樣有自閉症角色（金香起飾自閉症的兇殺案證人），促成製作公司邀請她創作自閉症患者成為律師的故事。對於上述爭議，她坦言：「如果我是自閉症，或者我的熟人是自閉症，我會對這齣劇感到有點不舒服。」她解釋，即使劇中沒有特別的反派角色，禹英禑面對的困難也可能是自閉症本身和隨之而來的偏見，因此在創作時也曾苦惱要如何處理這些困難而不會帶來傷害。導演劉仁植回應模仿爭議時，則指模仿者未必是想貶低自閉症，但同意應要小心謹慎，認為「角色最好不要帶到劇外」。

僅10%自閉者有學者症候群

正如劇中禹英禑自述「所有自閉症患者都是獨特的」，自閉症譜系障礙涵蓋廣泛類型的特點和習性，像她擁有強大記憶力的只是少數。這也令部分自閉症孩子的家長關注，劇集以極少數或不現實的「學者症候群」案例為主角，反增外界的誤解。潘建昊稱，約10%的自閉症人士同時有學者症候群（Savant syndrome，指僅在某個很有限領域有超常表現，在其他方面則廣泛有明顯心智障礙），有些像禹英禑般具異乎常人記憶和分析力，但也有些只有力記住諸如首爾地鐵路線圖等的特定資訊。

劇集顧問、韓國拿撒勒大學幼兒特殊教育學專家金炳建坦言，最初對顧問邀請非常抗拒，擔心演員模仿得不好會招致反感，但看到劇本後改變心意，認為劇集有助提高公眾對自閉症認知。飾演禹英禑的女星朴恩斌坦言接到角色時，感受到一股責任感，也擔心會冒犯他人。她因此決定不模仿真實人物或現有角色，而參考醫生使用的診斷準則和請教學者，以自己想像方式創造角色。

明報記者

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