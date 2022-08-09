肯尼亞今大選 兩大熱門試圖與華劃清界線

肯尼亞約2210萬名選民可於當地時間早上6時至下午5時（香港時間早上11時至晚上10時）在全國約4.6萬個票站投票，從4名候選人中直接選出總統，接替已任兩屆、不可再連任的總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）。今屆大選兩大熱門分別是55歲的副總統魯托（William Ruto）和77歲反對派領袖、2008至2013年任總理的奧廷加（Raila Odinga）。奧廷加對上4屆都有參選總統，均鎩羽而歸。

魯托長期被視為肯雅塔的繼承人，但肯雅塔2018年突然公開支持奧廷加，這一意外舉措一方面對魯托是重大打擊，另一方面亦令奧廷加的反建制形象大打折扣，被質疑為了得到肯雅塔和執政黨的支持而放下理念。魯托競選時大打反政治世家牌，矛頭指向肯雅塔和奧廷加家族。奧廷加則誓言打擊貪污，指魯托正面臨貪污官司。

聚焦中國移民和基建貸款問題

中國議題是兩人交鋒焦點之一。奧廷加被視為對華立場較溫和，與肯雅塔接近，但他也強調中國借貸的高成本令國家難以償還，魯托則指愈來愈多中國人到肯尼亞，提出將這些「搶飯碗」的華人趕走。5年前局部通車的中資參建及資助的肯尼亞鐵路，連接東非第一大港口蒙巴薩和肯尼亞首都內羅畢，過去幾年鐵路面對連串問題和質疑，包括47億美元（約367億港元）的高成本未能帶來合理收益，更牽涉貪污刑事調查。

魯托和奧廷加均嘗試與鐵路劃清界線，作為政府高層，魯托承認鐵路至今未能帶動經濟，而且國家因要向中國還債而受損。奧廷加曾大力抨擊肯雅塔家族在鐵路計劃中得益，到近年肯雅塔公開支持他後，批評態度軟化。兩人均承諾上台後會重新檢視鐵路運作。

（法新社/紐約時報/新華社）