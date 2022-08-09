希臘版「水門」醜聞 政府監控反對黨

【明報專訊】希臘政府爆出類似美國「水門事件」的醜聞，國家情報局被揭發利用間諜軟件監控國內反對黨領袖及記者，情報局長孔托萊昂及總理辦公室秘書長兼總理侄子季米特里亞季斯上周五（5日）先後辭職。今次醜聞令總理米佐塔基斯（圖）陷入2019年上台以來最大危機，他昨日承認這做法「政治上不可接受」，重申自己在事件中是被蒙在鼓裏。
情報局長承認監控記者
泛希臘社會主義運動（PASOK）領袖、歐洲議會議員安德魯拉基斯（Nikos Androulakis）早前接獲歐洲議會通知，其手機遭可獲取手機信息和對話的「掠奪者」（Predator）惡意軟件監控，他上月26日為此入稟希臘最高法院。今年兩名分別專報道移民及金融新聞的記者也採取法律行動，指控遭政府非法監控。政府一直否認涉事，聲稱沒購買這類間諜軟件。但上月29日國會舉行閉門聽證會，據在場議員透露，國家情報局長孔托萊昂（Panagiotis Kontoleon）承認局方曾應外國情報部門要求，監控財經記者庫卡基斯（Thanassis Koukakis）。消息人士透露，安德魯拉基斯的手機也在海外情報部門要求下被竊聽，且獲檢察官批准。希臘傳媒報道，提出要求的國家是烏克蘭及亞美尼亞。
總理辦公室上周五發聲明，稱孔托萊昂因任內管理失誤而請辭，同日較早前身兼總理米佐塔基斯侄兒的季米特里亞季斯（Grigoris Dimitriadis）也宣布辭職。安德魯拉基斯上周五指控國家情報局去年底監聽對話，要求國會對此展開特別調查，「我從未料到政府會用最黑暗的手段來監控我」。最大反對黨激進左翼聯盟（Syriza）批評這是重大醜聞，黨魁齊普拉斯指季米特里亞季斯的辭職是「認罪」，米佐塔基斯也要承擔部分責任，為這宗希臘版「水門事件」向民眾解釋。
總理稱遭蒙蔽不知情
米佐塔基斯2019年上台後委任孔托萊昂任情報局長，並將國家情報局撥歸附屬總理辦公室。米佐塔基斯周日已向希臘報章堅稱對監控不知情，他昨日再發表電視演說，強調自己被蒙蔽，「我不知情，顯然我不會容許這事發生」。他表示情報部門低估電話竊聽的政治意涵，那是「形式上恰當，政治上卻不可接受」。