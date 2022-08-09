希臘版「水門」醜聞 政府監控反對黨

情報局長承認監控記者

泛希臘社會主義運動（PASOK）領袖、歐洲議會議員安德魯拉基斯（Nikos Androulakis）早前接獲歐洲議會通知，其手機遭可獲取手機信息和對話的「掠奪者」（Predator）惡意軟件監控，他上月26日為此入稟希臘最高法院。今年兩名分別專報道移民及金融新聞的記者也採取法律行動，指控遭政府非法監控。政府一直否認涉事，聲稱沒購買這類間諜軟件。但上月29日國會舉行閉門聽證會，據在場議員透露，國家情報局長孔托萊昂（Panagiotis Kontoleon）承認局方曾應外國情報部門要求，監控財經記者庫卡基斯（Thanassis Koukakis）。消息人士透露，安德魯拉基斯的手機也在海外情報部門要求下被竊聽，且獲檢察官批准。希臘傳媒報道，提出要求的國家是烏克蘭及亞美尼亞。

總理辦公室上周五發聲明，稱孔托萊昂因任內管理失誤而請辭，同日較早前身兼總理米佐塔基斯侄兒的季米特里亞季斯（Grigoris Dimitriadis）也宣布辭職。安德魯拉基斯上周五指控國家情報局去年底監聽對話，要求國會對此展開特別調查，「我從未料到政府會用最黑暗的手段來監控我」。最大反對黨激進左翼聯盟（Syriza）批評這是重大醜聞，黨魁齊普拉斯指季米特里亞季斯的辭職是「認罪」，米佐塔基斯也要承擔部分責任，為這宗希臘版「水門事件」向民眾解釋。

總理稱遭蒙蔽不知情

米佐塔基斯2019年上台後委任孔托萊昂任情報局長，並將國家情報局撥歸附屬總理辦公室。米佐塔基斯周日已向希臘報章堅稱對監控不知情，他昨日再發表電視演說，強調自己被蒙蔽，「我不知情，顯然我不會容許這事發生」。他表示情報部門低估電話竊聽的政治意涵，那是「形式上恰當，政治上卻不可接受」。

（衛報/法新社/路透社）