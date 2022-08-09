俄軍烏南集結 應對烏軍反攻

英國國防部上周六更新俄烏戰爭情報指出，俄烏衝突將踏入新階段，戰鬥將向西及南推移到從扎波羅熱延伸至赫爾松、長350公里的前線。其報告指，俄軍由軍事卡車、坦克、牽引火炮等武器組成的車隊，正從烏東頓巴斯地區向西南部前進，另有其他軍備正從俄羅斯佔領的梅利托波爾（Melitopol）、別爾江斯克（Berdyansk）、馬里烏波爾（Mariupol）以至俄羅斯本土經克里米亞大橋運送到克里米亞；另有一批由800至1000名士兵組成的營級戰術群已部署到克里米亞，料將被派往支援在烏國南部赫爾松州的俄軍。

烏克蘭部隊曾表示他們的攻擊目標是橋樑、彈藥庫和連接到烏國南部的鐵路線，藉此限制俄羅斯的補給能力。總統澤連斯基上周六表示，過去一周烏軍摧毀俄軍物流取得重大成果。

英國防部：俄最少6指揮官革職

俄羅斯自2月侵烏以來進展欠佳，被迫將主力集結到烏克蘭東部和南部，在西方武器投入戰場前於盧甘斯克取得戰場突破。但連串軍事失誤令戰果不似預期，英國國防部情報分析指，這點相信令俄軍最少6名指揮官級別的軍官遭普京革職，例如俄羅斯東部和西部軍區指揮官或已被撤職；再加上有最少10名俄軍指揮官在烏克蘭戰場喪生，這些因素對指揮一致性的累計影響或導致俄軍戰術上和行動上面對困難。

（獨立報/新聞周刊）

（俄軍侵烏）