烏南核電站捱炸 聯國秘書長：自殺行為 營運商指3輻射感應器損毁 俄烏互責炮擊

負責扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站營運的烏克蘭國營能源公司Energoatom表示，俄軍向核電站及其所在的第聶伯河沿岸城市埃涅爾戈達爾（Enerhodar）發射火箭炮，一名核電站員工遭爆炸造成的碎片所傷，3個輻射感應器損毁，無法監測輻射水平。

斥核恐怖主義 烏總統籲制裁俄核能工業

該公司指摘俄軍目標是乏燃料（spent nuclear fuel，已使用過的核燃料，仍有大量輻射）儲存桶，它們都被放在炮擊位置附近的露天地方，其總裁科京（Petro Kotin）昨呼籲在核電站周邊設立非軍事區。

澤連斯基表示，上周六晚的攻擊是俄方「核子恐怖主義」行徑，呼籲國際社會制裁俄國核能工業，「當一個恐怖主義國家攻擊核電站，世上不會有任何一國會感到安全」。

核電站上周五亦遭炮擊，導致一條電纜損毁及一個反應堆停運，烏方同樣歸咎俄方。

俄控「劫持歐洲」 指基輔礙IAEA視察

俄羅斯否認烏方指控，反稱核電站受到烏軍的多管火箭發射器攻擊，擊中行政大樓及儲存乏核燃料設施附近地方。控制埃涅爾戈達爾的俄方人員周日表示，過去一晚烏克蘭利用「颶風」（Uragan）多管火箭發射器發動炮擊。俄國塔斯社引述俄方人員指，拋射物落在一個運作中反應堆的400米內範圍。

俄羅斯國防部昨稱，烏軍周日再炮擊核電站，導致供應扎波羅熱及赫爾松地區電力的一條高壓電纜受損，核電站被迫減產。克宮發言人佩斯科夫指烏軍行為極危險，對包括歐洲土地在內的廣大地區會是災難性後果。俄國安插的扎波羅熱州長巴利茨基昨稱核電站受俄方控制，現運作正常。

扎波羅熱核電站遭炮擊惹來國際社會關注，IAEA總幹事格羅西上周六稱，事件突顯核災難的真實風險。聯合國秘書長古特雷斯上周六（6日）到日本出席紀念廣島原爆77周年和平紀念儀式後，昨日表示攻擊核電站是「自殺行為」，盼這些攻擊可停止，亦期望IAEA人員能獲准到核電站了解情况。俄羅斯外交部昨宣稱是烏方阻礙IAEA人員視察，斥烏方轟炸核電站是「劫持歐洲」。

美媒：俄以核電站作掩護 阻擊烏軍

擁有6個反應堆的扎波羅熱核電站3月初落入俄軍手中，《華爾街日報》上月初報道，俄軍在核電站部署火炮、沿着用於冷卻反應堆的水庫埋地雷，又圍着核電站周邊挖壕溝，將核電站變成軍事基地。《紐約時報》報道，俄羅斯自7月中一直利用該核電站作掩護向烏軍開火。美國智庫戰爭研究所（ISW）上周指出，俄羅斯「有效地利用該核電站作為核盾牌，阻止烏克蘭炮擊俄部隊和軍備」。

對於俄羅斯控制區官員稱或舉行「入俄」公投，澤連斯基周日強調寸土不讓，稱俄方若推動假公投，將失去跟烏克蘭及其國際盟友談判的機會。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）