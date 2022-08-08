古巴油庫遭雷擊起火 能源危機加深

1死121傷 17消防員失蹤

事發港口有8個燃料庫，其中一個上周五當晚遭雷擊後起火，大火產生的熱力翌日影響第2個燃料庫，最終亦令其爆炸起火，而火乘風勢亦正趨向第3個燃料庫。國營石油公司Cupet指首個燃料庫載有2.6萬立方米原油，第2個有5.2萬立方米。官方報章《格瑪拉報》（Granma）報道，火災疑因避雷針系統故障，無法承受電力所致。

當局出動直升機滅火。該市所在的馬坦薩斯省的官員指已疏散受影響地區約1900名民眾，有鄰近現場的居民指感受到爆炸衝擊波，亦有人指火災令天空變成黃色。古巴當局指第2次爆炸造成最少121人受傷，36人留院，5人危殆。傷者包括能源部長阿龍特（Livan Arronte）。

疑避雷針系統故障肇禍

古巴國家主席迪亞斯－卡內爾其後在Twitter貼文，感謝墨西哥、委內瑞拉、俄羅斯和智利提供物資援助，亦感謝美國提供技術建議。美國對古巴制裁已長達60年，美國駐哈瓦那大使館在Twitter貼文，稱美國法律批准美國實體和組織在古巴提供救災支援。

今次火災勢加劇古巴的能源危機。過去數月古巴因發電機組故障及全球燃料價格上升而限制供電，並已引起新一輪民眾抗議。政府上周六表示，國營能源公司只能滿足到相當於高峰期三分之二的電力需求。

（法新社/路透社/彭博社）