指摘烏軍戰術報告惹議 國際特赦表遺憾

路透社引述國際特赦電郵表示：「組織對所發布的烏軍作戰戰術新聞稿所構成的悲痛和憤怒深感遺憾。」但強調報告目的只為從衝突中保障平民安全，而組織「全面支持報告內容」。

基輔否認報告指摘烏軍在住宅區部署士兵武器時未有撤離居民，稱部分人不願離開。烏克蘭總統澤連斯基等官員批評報告為俄軍侵略行為開脫。國際特赦回覆強調，報告涉及烏軍的內容並不為俄軍行為提供理據。

國際特赦烏克蘭分部主管波卡爾丘克（Oksana Pokalchuk）上周五在facebook發聲明宣布辭職，她指摘組織領導層忽略了俄羅斯入侵的背景、無視烏克蘭的實際戰場條件，亦未有參考烏克蘭國防部觀點。她指分部職員曾反映憂慮不果，並形容報告淪為「俄政治宣傳」。

目前在外國運作的俄羅斯知名獨立網媒Meduza上周六報道，俄羅斯官媒和其他親官方傳媒都以國際特赦報告作政治宣傳，只提及烏方做法危害烏克蘭平民和違反國際法，未提報告的根本結論是俄軍與「涉俄」士兵才是向烏克蘭平民開火者。

（路透社/歐洲新聞台）

（俄軍侵烏）