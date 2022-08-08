俄土金融、能源合作 西方憂助走資洗錢

埃爾多安和普京在俄羅斯黑海城市索契會晤約4小時，會後雙方聯合聲明提到要加強交通、農業和建造業的合作，包括履行涉及烏、俄糧食出口的協議，以及在敘利亞合作反恐，但未有提到俄方會前倡議的雙邊貿易和經濟協議。但埃爾多安以及俄方官員的會後表態仍有不少內容提及西方忌憚的經貿合作。

埃爾多安不諱言，到訪索契的其一好事是跟普京達成以盧布購買天然氣，宣稱這將為「土俄兩國帶來可觀收入」，指促進金融合作將為提升雙邊關係「打開全新路線圖」。俄副總理諾瓦克則解釋稱，與土方正逐步使用本國貨幣結算天然氣。俄近期每年向土供應約260億立方米天然氣，佔土所需約45%。

埃爾多安又表示，雙方就土耳其5間銀行接納俄羅斯Mir支付卡系統的討論取得進展，將方便訪土的俄國遊客消費。今年上半年，俄羅斯是土耳其第二大遊客來源，僅次於德國。

俄欲入股油業 被指掩飾出口

諾瓦克另稱，能源是今次普京和埃爾多安會談的重要議題，其中在由俄方援助土耳其興建的阿庫尤（Akkuyu）核電站議題上，二人同意推動在明年初步啟用。但外界懷疑這個項目為俄羅斯透過土耳其轉移國內資產大開方便之門。

《華盛頓郵報》上周五報道，烏克蘭情報部門在俄土峰會前截取到的俄方提案顯示，俄方要求埃爾多安政府批准莫斯科購取土耳其煉油廠、石油庫和石油儲備的股份。經濟學家認為此舉有助掩飾出口來源，變相迴避歐盟明年實施的禁運。提案又顯示俄方要求幾間土耳其國營銀行容許跟俄羅斯最大的銀行建立往來戶口（此舉將公然違反西方制裁），以及土耳其的自由經濟特區容許俄羅斯工業生產商在此運作。

西方官員認難制裁土耳其

土耳其與俄羅斯的經貿合作惹來西方關注，美國副財長阿德耶莫6月已曾警告土方官員和銀行業高層，不要成為俄羅斯非法資金的洗錢渠道。

《金融時報》上周六引述6名西方官員報道，指他們憂慮土耳其會成為俄羅斯對外的貿易平台。一名歐洲官員表明，倘若土耳其跟俄羅斯走得太近，歐洲「不排除（採取）負面行動」。但西方要制裁份屬北約盟友的土耳其有政治和經濟上的難度。另有官員提出歐美政府可呼籲西方企業撤離土耳其市場，以阻止安卡拉加強對俄關係，惟西方大企業未必願意放棄深耕多年的土耳其市場。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）