以巴衝突3天31死 埃及協調下允停火

【明報專訊】以色列軍方上周五起展開「破曉行動」，至昨天（7日）連續第3天轟炸加沙第二大武裝勢力「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（簡稱「傑哈德」）的據點，傑哈德昨稱首度向耶路撒冷發射火箭。隨着衝突升級，加沙的衛生當局昨指以軍襲擊導致最少31名巴勒斯坦人死亡，包括6名兒童，逾260人受傷。以軍又稱殺死傑哈德多名高級領袖，並在西岸拘捕20名傑哈德成員。路透社引述消息報道，在埃及協調下，以巴雙方同意當地時間周日晚上8時（香港周一凌晨3時）起停火。
加沙北部難民營遇襲 以巴互責
控制加沙的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯表示，部分遇難兒童是在加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）一個難民營附近受襲喪生，歸咎是以色列所為。以方卻稱是傑哈德發射失敗的火箭所致。上周六以軍空襲加沙期間有民居被毁，以軍稱他們攻擊了兼用作武器庫或指揮控制中心的房屋，並說行動前已知會相關居民；有民眾表示他們收到警告後只有15分鐘時間疏散。
耶路撒冷西郊昨日響起警報，顯示有來自巴勒斯坦的火箭攻擊。傑哈德屬下武裝組織聖城旅 （Al Quds Brigades）聲稱向耶路撒冷發射火箭。以軍發言人稱截至周日，傑哈德發射580枚火箭，約20%落入加沙地帶，其餘火箭最遠飛到特拉維夫和耶路撒冷郊區，又稱以軍自上周五跟傑哈德衝突以來，「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截了97%來自加沙的火箭。
以軍上周六稱，傑哈德的軍事高級領導層「已被瓦解」。以總理拉皮德昨日強調「只要有必要，行動會持續」。
美國務院完全支持以色列自衛權
以巴衝突升級，美國國務院6日表示完全支持以色列的自衛權，也敦促各方自制、避免衝突進一步升級。
（路透社/法新社/BBC/耶路撒冷郵報）
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