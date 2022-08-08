以巴衝突3天31死 埃及協調下允停火

加沙北部難民營遇襲 以巴互責

控制加沙的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯表示，部分遇難兒童是在加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）一個難民營附近受襲喪生，歸咎是以色列所為。以方卻稱是傑哈德發射失敗的火箭所致。上周六以軍空襲加沙期間有民居被毁，以軍稱他們攻擊了兼用作武器庫或指揮控制中心的房屋，並說行動前已知會相關居民；有民眾表示他們收到警告後只有15分鐘時間疏散。

耶路撒冷西郊昨日響起警報，顯示有來自巴勒斯坦的火箭攻擊。傑哈德屬下武裝組織聖城旅 （Al Quds Brigades）聲稱向耶路撒冷發射火箭。以軍發言人稱截至周日，傑哈德發射580枚火箭，約20%落入加沙地帶，其餘火箭最遠飛到特拉維夫和耶路撒冷郊區，又稱以軍自上周五跟傑哈德衝突以來，「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截了97%來自加沙的火箭。

以軍上周六稱，傑哈德的軍事高級領導層「已被瓦解」。以總理拉皮德昨日強調「只要有必要，行動會持續」。

美國務院完全支持以色列自衛權

以巴衝突升級，美國國務院6日表示完全支持以色列的自衛權，也敦促各方自制、避免衝突進一步升級。

（路透社/法新社/BBC/耶路撒冷郵報）