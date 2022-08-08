質疑者憂遠水難遏通脹、縱容污染

民主黨人無奈折衷

美國目前的通脹率達9.1%。在民主黨「叛變參議員」曼欽跟參院多數黨領袖舒默7月27日宣布達成協議後，拜登聲稱《遏抑通脹法案》將可紓緩美國人的通脹壓力。不過部分初步研究反映，短期成效幾不可見。

賓夕法尼亞大學沃頓商學院預算模型就公共政策對財政影響的研究，此法案似不大可能降低到通脹。美國國會預算辦公室（CBO）也評估表示，法案對通脹的影響「微不足道」；倘今年內通過，明年的通脹可能較目前低0.1個百分點或高0.1個百分點，10年削赤僅逾1000億美元（約7800億港元），但聯邦政府現有赤字2.8萬億美元（約22萬億港元）。

年輕選民一再失望

再者，新法案較諸原來《重建美好未來法案》，刪減了許多進取措施，例如沒有了可負擔託兒服務、有薪假期、提高最低工資等內容。這意味拜登倘想推動任何政策，目前始終需要有所捨棄才能爭取黨內保守人士支持。然而這可能令支持民主黨的年輕選民一再失望。

至於草案提出向風力、太陽能、核能的生產商及用戶提供稅收抵免，例如選用電動車可得減免稅款，料此舉可爭取公眾對其氣候倡議的支持。

（商業內幕/法新社/NPR）