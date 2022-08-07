核電站遭炮擊損毁 俄烏互責

氮氧裝置、高壓電線受損 無輻射泄漏

俄軍3月佔領了扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站，核電站有6個水壓式反應堆，並儲存放射性廢料。Energoatom前日指控俄軍當日發射了兩輪火箭炮，迫使操作人員中斷反應堆與電網的連接，並暫停一個反應堆運作。Energoatom稱，核電站「存在氫氣泄漏及放射性粒子散播的風險，發生火災機會很高」，幸事件中無人受傷。烏方指摘俄軍採取「恐怖戰術」，從核電站的平民區發射火箭炮。總統澤連斯基批評俄軍襲擊核設施，要為其「恐怖主義行為」負責。烏克蘭外交部稍早稱，擊中正在運作的反應堆造成的後果可能等同使用原子彈。

俄國防部則反指烏軍向核電站及鄰近的安赫德市（Energodar）發動3次炮擊。國際原子能機構日前稱，俄軍在扎波羅熱核電站違反了所有核安全措施，導致核電站情况「完全失控」。

另外，路透社前日引述消息人士報道，華府對烏克蘭的下一輪軍事援助預計達到10億美元（約78億港元），為迄今規模最大之一，當中包括提供高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）的彈藥、國家先進防空系統（NASAMS）地對空導彈系統的彈藥，以及50輛M113裝甲醫療運輸車。

（BBC/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）