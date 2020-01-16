以「先發制人」襲加沙 14死110傷 傑哈德斥等同宣戰 過百火箭炮還擊

巴人火箭炮多數被攔截無死傷

以軍前天空襲加沙最大城市加沙市以西地區，擊殺傑哈德在加沙北部的指揮官賈巴里（Taysir al-Jabari），此後還有空襲加沙其他地方。巴勒斯坦衛生部門昨日表示，以軍空襲導致14名巴勒斯坦人喪生，包括至少4名傑哈德武裝人員和一名5歲女童，另有至少110人受傷。以軍表示空襲目標是傑哈德在加沙的火箭炮製造場所和發射器位置，又指另外在西岸拘捕了19名傑哈德武裝人員。

傑哈德指摘以軍空襲形同「宣戰」，隨即向以色列最大城市特拉維夫等以色列境內發射火箭炮還擊，至昨日兩軍交火仍繼續，迄今傑哈德已發射至少160枚火箭炮。交火期間以色列南部一度響起空襲警報，但傑哈德發射的火箭炮大多被以軍「鐵穹」導彈防禦系統攔截，以方表示無人死亡。

稱防報復 以總理惹選戰考量猜疑

導火線是以色列上周一在西岸杰寧市拘捕傑哈德在西岸的高層官員薩阿迪（Bassam al-Saadi），以方指控後者是近期針對該國襲擊的策劃者。傑哈德此後警告，將使用「最先進的武器」攻擊以色列報復，以色列隨即在南部地區提高警戒水平。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）上周五在電視講話表示，以方被迫就一項來自傑哈德的「即時威脅」展開「先發制人的反恐行動」，宣稱戰鬥行動「並不針對加沙民眾」，而且「無意在加沙擴大衝突」。有分析質疑這次軍事行動涉及選舉考量，拉皮德可藉此在11月大選前加強自身在安全議題的信譽。

哈馬斯出手否 成升級「戰爭」指標

實際管控加沙的哈馬斯暫時未有參與交火，但哈馬斯轄下軍事組織卡桑旅上周五發聲明，強調「民眾與聖戰者的血不會白流」。以色列《國土報》分析，哈馬斯是否參戰將決定本輪衝突是否將升級為「戰爭」。西岸的巴勒斯坦自治政府內務部長謝赫則在Twiiter譴責以色列施襲，要求國際社會介入。阿拉伯聯盟批評「（以色列）佔領當局要為這次侵略負全責」，要求「有力國際司法機構」介入問責。跟傑哈德關係甚為密切的伊朗，總統萊西譴責以方空襲行徑。聯合國、埃及和卡塔爾已展開斡旋，但路透社引述一名巴人知情官員稱「暫未有突破」。

自以色列2007年掌控加沙地帶以來，哈馬斯與以色列爆發4次戰爭，最近一次是在去年5月，持續1個月的衝突導致260多人喪生。

（法新社/路透社/BBC/半島電視台/衛報）