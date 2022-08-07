尼加拉瓜敢言主教被控煽暴 遭當局軟禁

55歲的阿爾瓦雷斯（Rolando Álvarez，圖，法新社）是尼加拉瓜經濟重鎮馬塔加爾帕（Matagalpa）的教區主教，他與一些神父被警方軟禁家中前數日，曾批評當局繼6月關閉幾個教會新聞頻道後，再次關閉其教區內的5間電台。人權組織指武裝警察在阿爾瓦雷斯的寓所外設置障礙物，阻止他離家。

警方上周五發表聲明，指控天主教會和阿爾瓦雷斯「正嘗試組織暴力團體，煽動他們進行反對（政府）的仇恨行徑」，形容被軟禁在阿爾瓦雷斯寓所的人士觸發「焦慮和混亂的氣氛，擾亂社區和平安寧，旨在令國家陷入不穩，以及攻擊憲政當局」。阿爾瓦雷斯同日在網上發表影片，慨嘆自己沒辦法去教堂主持彌撒。

76歲的尼加拉瓜總統奧爾特加2007年執政以來連任3屆，被質疑專制日甚，自2018年反政府示威後，加強施壓當地天主教會，指控後者串謀和參與美國政府策劃的政變。梵蒂岡指尼加拉瓜當局今年3月驅逐了其大使，另外一間由已故德蘭修女建立的慈善機構上月被列為非法組織，任職的修女也被迫離國。

（法新社）