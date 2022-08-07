謊稱小學槍擊案「騙局」 美陰謀論名嘴罰款3.8億

2012年12月14日桑迪胡克小學槍擊案造成20名學生與6名教職員死亡。48歲的瓊斯多年來一直在其創辦的網站InfoWars聲稱，這宗槍擊案是槍管人士「策劃」的騙局，遭案中6歲罹難男童劉易斯（Jesse Lewis）的父母控告。原告稱，由於瓊斯散佈假資訊，令他們遭到騷擾和承受情緒壓力，索償1.5億美元。兩人的律師鮑爾（Wesley Ball）前日向陪審員說：「我們請求你們傳遞一個非常簡單的信息，就是阻止瓊斯靠散播假資訊和謊言賺錢。」

瓊斯日前在審訊中試圖反口，承認該槍擊案是「百分百真實」。經過兩周審訊，陪審團上周四裁定瓊斯須支付410萬美元罰款，補償因他的誹謗帶給劉易斯家人的實際損失，例如他們在審訊期間因擔心遭瓊斯支持者襲擊而要聘請私人保安，而翌日的4520萬懲罰性賠償是為了起震懾作用，阻嚇瓊斯勿再犯。

InfoWars今年4月已宣告破產，瓊斯擁有的另一間公司Free Speech System亦在上月申請破產。

（BBC/法新社）