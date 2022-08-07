乾旱捲歐洲 湖河水位降損內陸航運 德擬封萊茵河 恐加劇歐能源危機

博登湖錄第3低水位 多瑙河航運變難

歐洲今年繼冬、春降雨降雪不足，再遇熱浪連襲，加劇缺水問題，許多地區乾旱，河流水流量和水庫存水量減少。歐洲第二大淡水湖博登湖（Bodensee，又稱康斯坦茨湖）出現有紀錄以來第3低水位。歐洲最大河流多瑙河（Danube）航運變困難，意大利最長河流波河（Po River）不夠水灌溉農地。

當中以萊茵河水位問題尤其引起關注。萊茵河全長約1210公里，是繼多瑙河後中西歐第二長河流，德國通過水路運輸的近2億噸貨物之中，八成依靠萊茵河，包括煤炭、石油、化學品、汽車零件和糧食等。可是今年萊茵河源頭阿爾卑斯山的水源不足，處於下游的德國7月降雨量也不到1961年至1990年平均同月降雨量一半，上月德國境內河流已經出現不適合航運迹象，如考布（Kaub）段水位上周四跌至只有55厘米，船舶以最高載貨量通航，最少需吃水約1.5米。

煤炭供應不足 德兩發電站減供電

為此，德國的萊茵河船舶最近都減少載貨量，部分減載至只有25%。駁船從荷蘭港口輸入煤炭也受影響，阻礙煤電廠發電。德國之前已因俄羅斯減輸天然氣，而加重火力發電需求。發電量佔德國4.2%、法蘭克福以東的Staudinger 5及魯爾區北部的Datteln這兩大火力發電站，上周四均表示受煤炭不足影響，要減少電力供應至9月7日。

去年，萊茵河的低水位使部分地區無法通航，導致歐洲工業中心地區的生產停頓，製造成本增加，供應鏈中斷。2018年萊茵河水淺危機更長達半年，致使該國最大鋼鐵商蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）因原材料短缺而停工，化工廠盈利減少等。一些企業如化學公司BASF SE要增加選用列車貨運。

法國錄得1959年以來最乾旱的7月，只有9.7毫米雨量，比同期正常少85%。全國96個省之中的93個制水，當中62個進入最高警戒狀態，政府成立危機小組應付。這第二大歐洲經濟體因乾旱而須削減水力發電站產能。該國能源公司EDF則因河水變暖，其核能發電站不夠冷卻用水，發電量亦減少，由平日產電2600百萬瓦減至700百萬瓦。EDF多家工廠關閉進行維護和檢查，今年的產電量降至30餘年新低，驅使法國由能源出口國轉為仰賴從英國等鄰國入口能源。

法國水電核電同減產 英首發水喉禁令

至於英國因缺雨，上周四泰晤士河位於格洛斯特郡的源頭有紀錄以來首見乾涸。英格蘭東南部首發「水喉禁令」（hosepipe ban），戶外澆花淋草禁開水喉等，違者罰款1000鎊（約9500港元）。

法國、意大利、葡萄牙、西班牙、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、保加利亞的農產因乾旱受損，料將擴大俄軍侵烏觸發的糧食危機。

（彭博社/衛報/紐約時報/金融時報）