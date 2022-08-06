72假新聞網站 華企被指操控作政治宣傳

麥迪安的報告指，上述網站或社交平台帳號相信跟一間名為「上海海訊社科技有限公司」（Shanghai Haixun Technology Co., Ltd.）的中國公關公司有關，它們推廣的論述都是批評美國及盟友，試圖重塑涉及新疆的國際形象，以及支持香港選舉制度改革（涉及「賦予北京更多審查本地候選人權力的改變」），同時使用虛構內容以破壞批評北京人士的聲譽，包括流亡商人郭文貴和公開指控中方在新疆推行維吾爾人強迫勞動的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）。

涉偽託信函 稱學者收錢炮製新疆故事

報告提到的其中一個例子是，一個名為「Jonas Drosten」的Twitter帳號發表偽託為美國共和黨聯邦參議員魯比奧所寫的3封信函，內容宣稱鄭國恩收取魯比奧及特朗普時代曾任白宮首席策略師的右翼政客班農之資金協助。該帳號已被封鎖，但其內容和偽造信函已經廣傳，中國英文官媒《中國日報》更在今年5月的文章指Jonas Drosten是鄭國恩的前同事，藉此佐證鄭國恩收錢「炮製新疆種族滅絕的故事」。

（Mandiant網站/美國之音/美國全國廣播公司）