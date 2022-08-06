長新冠大型研究 1/8康復者現後遺症

荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）研究員邀請76,422名荷蘭成年人填寫網上問卷，回答是否出現23種常見的長新冠症狀。每位參與者在2020年3月到2021年8月間分別填了24次問卷，其間逾4200人（5.5%）報稱確診。結果顯示，染疫者中有約21%在染疫後3至5個月出現至少一種新增或加重的新冠症狀。在沒染疫的對照組中，有近9%通報有症狀。研究人員由此推斷，12.7%（約八分之一）有長新冠症狀的人，其症狀是因感染新冠所致。

研究還記錄了染疫前後的症狀，讓研究員進一步確定哪些症狀是新冠病毒引起。研究發現，常見的「長新冠」症狀包括胸痛、呼吸困難、肌肉痠痛、喪失味覺和嗅覺、全身疲勞等。

該項研究周四（4日）於醫學期刊《刺血針》（The Lancet）發表。格羅寧根大學研究員巴萊林（Aranka Ballering）及其大學醫學中心的同事指出，長新冠是「迫切問題」，受影響人數愈來愈多。巴萊林說，研究人員通過了解無染疫對照組以及染疫者在染疫前後的症狀，確定在新冠病毒大流行期間哪些症狀可能並非由感染新冠病毒所致，例如因防疫限制及前景不明所致的精神壓力。

未研變異株影響、精神健康症狀

巴萊林強調，這項研究也有其局限，其中之一是沒有包括Delta或Omicron等新冠病毒變異株，亦沒有收集某些症狀的資料，例如一直被認為是常見長新冠症狀的腦霧。研究報告另一撰寫人羅斯馬倫（Judith Rosmalen）指出，將來研究亦應包括涉及精神健康的症狀，包括抑鬱、腦霧、失眠等。

（法新社/彭博社）

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