東盟外長會議批緬落實「5點共識」進展有限

這次外長會議適逢緬甸軍政府剛處決4名反對派人士，令包括跟敏昂萊政權關係相對友好的現屆東盟主席國柬埔寨等多個東盟成員國不滿，緬甸軍政府的外長也再次未獲邀請參與。柬埔寨首相洪森（今年1月）和外長布拉索昆（今年3月以及6至7月，作為東盟主席國特使）今年皆曾訪緬斡旋，但迄今未有明顯成果。聯合公報重申東盟對地區和平穩定的承諾，以及準備好以正面、和平和具建設性的方式協助緬甸，包括傳達人道援助。

未提台海局勢 俄軍侵烏議題沒點名俄

東盟外長會議周四曾就「兩岸局勢發展」發表聲明，關注國際和地區動盪加劇，恐導致「大國之間的錯誤估算、嚴重對抗、公開衝突以至無法預測的後果」，但今次聯合公報未有提及台海局勢。在俄軍侵烏議題上，聯合公報未有點名提及俄羅斯，只稱就烏克蘭而言，東盟繼續重申尊重主權、政治獨立和領土完整，並支持聯合國秘書長致力尋求和平解決方案。

俄羅斯外長拉夫羅夫在東盟外長會議期間到訪緬甸，美國國務卿布林肯批評此舉是公然違背東盟尋求和平的工作。

（東盟網站/中央社）