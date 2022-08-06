烏被指住宅區設軍事基地 涉違人道法

國際特赦組織稱烏軍未指示居民撤離

報告指國際特赦組織（Amnesty International）今年4月至7月派員到烏克蘭哈爾科夫、頓巴斯及尼古拉耶夫地區調查俄軍襲擊，但發現烏軍從人口密集的住宅區發動轟炸，並在這些地區19處城鎮和村莊駐紮。這些住宅區大部分僅距離前線數公里。報告認為，烏軍可選擇進駐附近軍事基地、樹林，或遠離民居的建築，以免危及平民。組織亦注意到烏軍未指示或協助居民撤離。

調查員目擊烏軍把5處醫院用作軍事基地，供士兵休息用膳，亦發現烏軍將22處學校用作軍事用途，指這明顯違反國際人道法。4月至6月底，俄軍轟炸敖德薩以東一處城鎮學校周邊，致數名平民死傷，其中6月28日，當地一處民居遭火箭擊中，造成一名兒童和一名老婦死亡。國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）指出：「處於守勢不代表烏軍毋須遵守國際人道法。」

澤連斯基斥「為俄恐怖行徑開脫」

烏方對報告反應強烈。澤連斯基周四譴責報告，指出如果報告將戰爭受害者和侵略者相提並論，那就「無法容忍」。副防長馬里亞爾（Hanna Maliar）批評報告「不了解戰場實况」。她稱烏軍有安排平民撤離，只是有人拒絕離開。在烏克蘭中部一個由學校改成的基地內，一名指揮官向《衛報》解釋，校舍具備浴廁、廚房等基本生活設備，是理想駐紮地點，但同時承認學校因此會成為俄軍轟炸目標。

報告亦在國際特赦組織內部掀起爭議。國際特赦組織烏克蘭辦事處主任波卡爾休克（Oksana Pokalchuk）在facebook表示，其團隊不認同報告，稱他們批評報告僅由國外同事以不完全的證據撰寫，強調他們沒有參與編撰該報告。

另外，英國廣播公司（BBC）昨日報道，俄羅斯在歐洲最大的烏克蘭扎波羅熱核電站向平民發射火箭炮，涉嫌以高危基建掩護。

（國際特赦組織網站/衛報/法新社/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）