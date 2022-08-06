美籃球女將判刑 俄即允換囚談判 外媒報道俄擬加碼 謀殺犯加入名單

布蘭妮加利娜（Brittney Griner）趁美國賽季休季，今年2月17日入境俄羅斯參加比賽，在莫斯科謝列梅捷沃機場被搜出大麻油，之後一直被拘留，前日被判走私和藏毒罪成，判囚9年和罰款100萬盧布（約13萬港元）。美國總統拜登稱判刑不可接受，要求俄國立即釋放她，柯比（John Kirby）在判刑當日即敦促俄方接受換囚建議，說：「這是個認真提議。我們促請他們接受。他們應在數周前我們提出一刻就接受。」

俄外長：準備好作「總統層級」談判

俄美雙方昨日都對換囚持開放態度。正出訪柬埔寨參與東盟外長會議的拉夫羅夫昨日表示，普京與拜登曾就一個外交管道達成協議，應循此渠道討論潛在的換囚問題：「我們準備好討論這題目，但要在總統普京和拜登同意的渠道框架內進行。」美國國務卿布林肯稍後稱，美方會尋求與俄方相討。他又補充指，有關拘捕和判刑突顯俄羅斯「利用錯誤拘留來推進自己的議程」。

布林肯上周五與拉夫羅夫通電話時討論過換囚問題，上周亦指華府跟俄羅斯就俄方釋放布蘭妮加利娜提出實質建議。

路透社引述消息指，美國提出用有「死亡商人」之稱的俄軍火商布特（Viktor Bout），與俄國交換布蘭妮加利娜和前海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）；後者在2020年因間諜罪成被判勞改16年。

報道又指，俄尋求將在德國服刑的謀殺犯克拉西科夫（Vadim Krasikov）加入換囚名單。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日表示不應公開討論換囚問題，否則事情就永遠不可能發生。他又拒絕評論布蘭妮加利娜可否被特赦，稱有關從寬處分程序已列入俄國法律之中。美俄今年4月亦曾交換囚犯，美方以釋放因販毒入獄的俄國飛機師亞羅申科（Konstantin Yaroshenko），換取俄羅斯釋放前美國海軍陸戰隊員里德（Trevor Reed）。

分析稱普京視事件屬俄雙重勝利

專欄作家尼科爾斯（Tom Nichols）周四（4日）在《大西洋月刊》撰文，稱美國決心換取布蘭妮加利娜獲釋，符合俄羅斯宣傳目標。他認為普京會視換囚為雙重勝利：俄國以兩名分別被俄媒形容為「頹廢例子」（布蘭妮加利娜）及間諜（惠蘭）的人，交換回1名忠誠的軍火商。

尼科爾斯續指在俄方眼中，美國是接回兩名毫無價值的人，而俄方則獲得重要罪犯；這將提醒俄國民眾，美國是個總統會為那些俄國民眾鄙視的人不顧一切的國家。

（路透社/法新社/《大西洋月刊》）