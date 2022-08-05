日本內望：安倍時代的幻象（對華外交篇） ／文：張望

對華友好的幻象

極為熟悉安倍內情的日本時事通信社資深政治記者田崎史郎在其2014年的著作《安倍官邸的真相》（講談社，2014）中指出，安倍的現實主義外交手腕不拘泥於意識形態，靈活多變，但安倍在歷史認識上和日本的右派走的很近，在歷史問題上和中國，甚至與美國存有歷史認識的衝突（2013年的靖國參拜令民主大國美國也看不過去，奧巴馬政府發聲批評安倍）。

安倍處理中日靖國問題，就是這一善變的現實主義外交方針的體現。2006年9月，安倍首次當選日本首相。這個自民黨內貨真價實、否定遠東國際軍事法庭審判的歷史修正主義鷹派上任，曾引起海內外輿論的警惕。然而，正是這個被視為極端危險的政治家，在任期間卻停止參拜靖國神社，上任後不久即實現了中斷已久的中日首腦會談。

日本資深政治記者清水真人在《首相的挫折》（日本經濟新聞出版社，2009年）一書中，引述安倍政權前官房副長官下村博文回憶稱，安倍當年在靖國問題上的妥協和2007年參議院選舉策略有關，安倍當年原本的國內政治目標是任首相兩期，執政6年。當年策劃改善對華關係的外務省事務次官谷內正太郎（後為日本首任內閣官房國家安全保障局局長）在其回憶錄《外交的戰略和誌向》（產經新聞社，2009年）中寫道，2006年2月，他和中國副外長戴秉國在第四次中日戰略對話後，曾就安倍訪華的可能性和中方作非正式溝通。谷內游說中方安倍目前不明言參拜或不參拜，其實猶如走鋼絲般危險，受到來自日本國內左右派的批評，如果中國拒絕安倍訪華，安倍將更有藉口參拜靖國。

對中國的現實主義外交

然而，當安倍國內政局穩固後，其個人對中國的強硬色彩就顯現出來了。2013年12月26日，安倍突然參拜靖國神社。這次參拜能夠實現，其前提是因為安倍帶領自民黨贏得了2012年眾議院選舉和2013年參議院選舉，令其在日本國內政治達到權力巔峰。此外，2007年和2020年卸任後，安倍年年參拜靖國神社，對中韓兩國毫無忌怠。

對安倍來說，內閣支持率也好，安倍經濟學也好，靖國問題也好，都是改造戰後日本國家體製藍圖的手段，其最終核心目標是令日本正常國家化。理解安倍的對華外交，必須放在這樣的脈絡下才準確。那麽，安倍真正的中國觀是什麽？在他首本著作《邁向美麗的日本》（文藝春秋，2006年）中，安倍毫不掩飾對中國的輕視。在書中，安倍諷刺日本的中國問題專家都和中國「墮入了情網」，日本應該多和美國、澳洲、印度加強關係。

2022年奈良街頭的子彈， 結束了安倍的政治生命，也結束了安倍時代的幻象。日本人是時候醒醒，重新面對現實：安倍八年，日本並沒有重新走進世界舞台。受核災襲擊的東北沿岸各縣一片蕭條，而首都東京卻沉醉在安倍人為製造的奧運幻象之中。一個沒有安倍的日本，對日本人來說，將是一個糾錯過程的開始；而對中國來說，面對一個比安倍相對溫和的岸田，也意味着一個適度改善中日關係的契機正在到來！

張望

（日本早稻田大學國際教養學部准教授）