耶魯研究豬器官「起死回生」 利救缺氧者

阻細胞凋亡 再定義死亡

當哺乳動物心臟停止跳動，身體就會缺乏氧氣和生存所需的營養物，然後器官會膨脹，血管崩塌，細胞開始死亡，但是耶魯大學研究員成功在死了一小時的動物身上「扭轉」了這種損害。這支團隊2019年曾在豬被殺4小時後，成功恢復豬腦中的細胞功能，震驚科學界，今次他們調整了這種名為OrganEx技術，並將之用於豬的全身。

研究人員先將實驗豬深度麻醉，使之心臟停頓，從而阻止血液流通全身，使其細胞缺氧死亡。豬死亡一小時後，研究員將豬連接OrganEx系統，模仿心臟跳動，向死豬全身泵入一種防止血栓塞的合成帶氧血液及阻止細胞死亡的13種化合物，在接下6個小時，豬體內的血液再次循環，研究員之後解剖豬的主要器官，包括心臟、肝和腎，發現恢復部分功能。實驗過程中，研究員曾發現豬的頭和頸不由自主地動，可能是正恢復部分運動功能的迹象，但需進一步研究。今次實驗用了100頭豬，事前通過道德審批，研究結果發表在《自然》期刊。

專家認為，這項突破可能意味需要更新「死亡」定義。該研究報告作者、耶魯大學研究員塞斯坦（Nenad Sestan）稱，這些本應死亡的細胞在幾小時後能運作，「這告訴我們，細胞的凋亡是可以停止的」。紐約大學格羅斯曼醫學院的帕爾尼亞（Sam Parnia）稱，這是一項非凡的重要研究，顯示死亡不是非黑即白，而是一個「在發生數小時後仍可治療和逆轉的生物過程」。

移植器官有望保存更久

雖然有關技術若要用於人類仍需更多研究，但初步目標是希望能將摘取下來的器官保存得更久，使之能移植病人身上。有專家指出，這技術甚至可望成為一種治療方法，讓醫生能爭取更多時間救治身體缺氧者，「讓那些人在死後數小時內復活」。

（BBC/法新社）