歐洲最大 俄佔烏核電站「完全失控」

扎波羅熱核電站被俄軍控制後，交由烏克蘭工作人員管理，目前有3個反應堆斷斷續續運作，而外界最近再度關注核電站未獲足夠維護。格羅西上周五接受《德國之聲》的訪問於本周三刊出，他指「所有核安全措施都違反了」，亦關注受俄軍指揮的烏國工作人員無法正常履行職責，並面對暴力威脅。在美聯社周二刊登的訪問中，格羅西稱IAEA跟核電站工作人員的聯繫斷斷續續，核電站的設備和零件的供應鏈中斷，不確定核電站是否獲得所需資源，形容狀况「完全失控」。他指IAEA要像前往切爾諾貝爾般，到扎波羅熱了解實際情况，以展開維修及檢查，阻止發生另一場核事故。

澤連斯基：盼與習對話助止戰

俄烏戰事持續已近半年，烏克蘭總統澤連斯基表示正尋求機會與中國國家主席習近平直接對話，以助終結和俄羅斯的戰爭。澤連斯基接受本港《南華早報》視像訪問，他指中國「是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體」，因此「可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。中國也是聯合國安全理事會常任理事國」。這是澤連斯基自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵以來，首次接受亞洲媒體訪問。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）