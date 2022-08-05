聯國秘書長斥油企醜惡貪婪賺巨利 能源危機下盈利破紀錄 籲徵暴利稅扶貧

四大能源公司最近一季賺3978億

路透社等傳媒報道，全球四大能源公司包括埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）、蜆殼（Shell）和道達爾（TotalEnergies）在最近一季合共賺取接近510億美元，金額是去年同期的接近兩倍。其中蜆殼7月28日亦公布第2季盈利破紀錄達115億美元（約897億港元）；英國石油公司（BP）今年第2季利潤亦達84.5億美元（約659億港元），其季度盈利是14年來最高。

古特雷斯前日在紐約聯合國全球糧食、能源和金融危機應對小組第三次報告發布會上指出，油氣企業及其金融支持者的「醜惡貪婪」（grotesque greed），令那些全球最大能源公司在今年首季的利潤合共有近1000億美元（約7800億港元）：「石油及天然氣公司在這場能源危機中，利用最窮困的民眾和社群，並以巨大氣候代價獲得破紀錄利潤並不道德。」他稱這種荒謬的貪婪正懲罰最貧窮和最弱勢的人，同時摧毁人們的共同家園。

籲支援落後國發展可再生能源

他又表示俄烏戰爭和氣候變化引發全球糧食、能源和金融危機，很多負債纍纍、無法獲得融資、正努力從新冠疫情恢復過來的發展中國家或瀕臨崩潰。古特雷斯呼籲所有國家政府對油氣企業就暴利徵稅，用得來的資金援助最弱勢一群，度過這艱難時期。此外，他亦呼籲發達國家向發展中國家提供更多社會、技術或財政支援，以助後者過渡至可再生能源。

古特雷斯稱發展中國家不乏投資可再生能源的理由，指他們當中很多人活在氣候危機的嚴重影響下，例如風暴、山火、洪水和乾旱，至於有發達國家對加油站實行補貼，又重啟燃煤發電廠，指即使是暫時做法亦難言合理。

英意准徵重稅 美法推行有阻力

有關古特雷斯提出徵收暴利稅（windfall tax）的建議，已有國家批准推行。英國上月通過對北海的油氣生產商徵收25%暴利稅，其他國家如意大利亦有類似措施，美國國會議員亦有討論類似計劃，但在國會面對很大阻力。在法國，國會議員最近雖反對有關建議，但反對黨此前呼籲對能源公利潤徵收暴利稅，在經政府長時間談判，該國能源公司道達爾上月22日同意降低燃料價格。

美國油氣游說組織「美國石油學會」（API）高級副總裁麥基亞羅拉稱徵暴利稅錯誤：「政策制定者應專注增加美國人能源供應和降低成本。對行業徵收新稅將起相反作用，只會在最需要時阻礙投資。」

（路透社/衛報/BBC/金融時報）

（俄軍侵烏）