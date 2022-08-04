熱浪損歐橄欖油產量 烏戰阻葵花籽油出口 全球植物油價難降

西班牙是全球最大橄欖油出口國，每年出口約130萬噸，佔全球近半產量。農業部長普拉納斯（Luis Planas Puchades）周二接受彭博新聞訪問說：「如果未來幾星期氣溫或雨量仍未有改善，今年的橄欖收成將遠低於去年，業界正關注橄欖油產量。」

西班牙農產品因天氣下跌13%

除橄欖，普拉納斯表示西班牙其他農產品如玉米、小麥和大麥，今年產量都會因天氣問題跌13%左右。

根據國際橄欖理事會數據，被視為西班牙指標的南部哈恩省（Jaén）精煉橄欖油6月價格為每100公斤327歐元（約2610港元），較去年同期上升8.3%，而在意大利南部巴里，初榨橄欖油平均售價為每100公斤419歐元（約3350港元）。

市場研究組織Mintec分析師霍蘭（Kyle Holland）表示，其市場消息指西班牙今年橄欖油產量將會較去年大跌兩成半至三成，市場也憂慮今季收成的橄欖質素和有多少能夠用作提煉特級初榨和初榨橄欖油。霍蘭警告，由於西班牙橄欖油佔全球市場很大份額，該國產量下跌對全球供應會造成很大影響，預計在天氣改善前，價格會繼續上升。

除了西班牙，另一橄欖油大國意大利同樣受熱浪影響，彭博社引述市場消息估計，當地今年橄欖油產量將較去年下跌兩至三成，旱災同樣會影響蜜桃和啤梨等生果的收成。

（衛報/彭博社）