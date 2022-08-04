東盟主席國促緬甸勿再處決囚犯

緬甸軍方去年2月發動政變推翻民選政府後，同年4月東盟跟緬甸達成「5點共識」，包括要求即時停止暴力、各方召開建設對話及東盟委派特使促進對話過程等。惟上月25日緬甸官媒報道，軍政府處決了4名反政府人士，包括原國務資政昂山素姬所屬前執政黨全國民主聯盟的國會議員及著名民運人士，是緬甸34年來首次執行死刑，受到包括東盟等國際社會譴責。

稱或重新考慮和平計劃

柬埔寨首相洪森周三在會議開始時說：「若有更多囚犯被處決，我們將被迫重新考慮我們在5點共識裏的角色。」他指出，東盟對於緬甸反政府人士被處決感到失望和不安，並稱東盟的團結因緬甸局勢的政治和安全影響而受到挑戰。洪森又稱，雙方去年達成的5點共識取得的進展未如人意，但在提供人道援助等方面取得一些進展。

馬來西亞外長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）早前譴責緬甸的處決行動是危害人類罪行，是在嘲弄東盟的和平計劃。對於東盟準備採取什麼行動應對，有亞洲國家外交官表示質疑，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞研究主管波林（Greg Poling）則稱，東盟會尋求證明自己並非全無作用。

（法新社/路透社）