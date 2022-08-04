美新一輪制裁包括普京「女友」

現年39歲的卡巴耶娃是前藝術體操運動員，2004年曾取得雅典夏季奧運金牌。她比普京年幼30年，2008年傳出緋聞，後來一直被認為是普京的情人，現為國家杜馬議員，亦是親克里姆林宮「新媒體集團」（New Media Group）主席。2013年6月， 普京與結婚30年的妻子柳德米拉離婚，其後普京一直未有再婚。

在財政部制裁下，卡巴耶娃在美國的資產將被凍結，美國人被禁與她交易，她亦不會獲發入境美國簽證。《華爾街日報》4月底曾引述美國官員報道，制裁卡巴耶娃將被視為對普京個人打擊，或導致美俄關係進一步惡化。英國今年5月已對卡巴耶娃實施類似制裁。

打擊寡頭 與俄軍聯繫科企

國務院亦宣布制裁部分親普京寡頭，如鋼材生產商主席蓬皮揚斯基（Dmitry Pumpyanskiy）、化肥和煤炭公司創辦人梅利尼琴科（Andrey Melnichenko）。國務院亦制裁24間俄羅斯最重要的國防相關研發機構、半導體生產商和先進電腦及電子公司，如為俄軍開發無人機等設備的莫斯科物理技術研究所（MIPT）。

國務院亦制裁4名男子及一個組織，指他們與俄羅斯勾結，在烏克蘭領土實行非法活動，其中一人是伊瓦先科（Kostyantyn Ivashchenko）。美國官員指他是目前被俄控制的烏克蘭東南部港口重鎮馬里烏波爾的「不合法市長」。

（衛報/紐約時報/金融時報）

（俄軍侵烏）