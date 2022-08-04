烏高官自揭與美磋商 華府可否決目標 俄轟美直接參戰 協調烏軍導彈攻擊

斯基比斯基（Vadym Skibitsky）接受英國《每日電訊報》表示，美製較遠程「海馬斯」火箭炮系統在殲滅俄羅斯燃料和彈藥庫非常有效，且衛星圖像及實時信息也有助烏方攻擊。他否認美國官員提供直接攻擊目標的信息，但承認在發動攻擊前美烏情報官員會磋商，因此華府可審視甚至在必要時否決預定攻擊目標。

俄斥拜登政府要為平民喪生負責

俄羅斯國防部周二批評，儘管美國一再強調在俄烏衝突中只限於提供武器，不希望與莫斯科直接衝突，但斯基比斯基的言論已證明美國已直接介入，「這一切無可否認證明，與白宮和五角大樓的說法相反，華府直接介入了烏克蘭的衝突」。俄國防部又指出，「基輔批准使用火箭炮攻擊頓巴斯和其他地區的住宅區和民用基建設施，造成大量平民喪生，拜登政府對此要負上直接責任。」俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也附和稱，俄方不需要再作確認，「美國直接參與烏克蘭領土上的敵對行動」，她批評華府不僅武裝和訓練烏軍，且實際上親自充當炮兵。對於俄方指控，白宮和五角大廈未回應。

縱使美國數月以來一直提供武器予烏克蘭抵抗俄軍，但拜登政府強烈否認參與戰事或與俄交戰。今年4月，俄羅斯外長拉夫羅夫批評華府向烏提供數十億美元武器，意味「北約本質上透過代理人與俄羅斯戰爭，並正武裝這個代理人」。

俄對美國的指控是否意味俄會擴大「特別軍事行動」範圍仍有待觀察，但俄羅斯外交官特羅菲莫夫（Alexander Trofimov）周二在《核不擴散條約》第十次審議大會發言時表示，俄羅斯沒必要在烏克蘭衝突上使用核武，但若俄受到北約「直接侵犯」，可能以核武應對。他警告西方國家不要試圖考驗俄羅斯人的決心。

美再供「海馬斯」等42.9億武器

美國周一宣布提供烏克蘭新一批武器，價值約5.5億美元（約42.9億港元），當中包括「海馬斯」及其他大炮所需的彈藥，連同這批援助，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，拜登政府至今給予烏克蘭的軍事援助總額超過88億美元（約686.4億港元）。「海馬斯」為多管火箭發射器，射出的精準制導導彈能擊中70公里以外的目標，射程遠超烏軍之前使用的大炮。烏克蘭總統澤連斯基曾稱，「海馬斯」減慢了俄軍在東部和南部的推進。「海馬斯」亦對烏軍正收復南部城市赫爾松起了關鍵作用，近幾天，俄軍轉移到南部前線防衛。

莫斯科上周指控「海馬斯」導彈擊中烏克蘭東部頓涅茨克一所由俄羅斯營運的監獄，造成53名烏戰俘死亡，基輔稱，俄軍殺死了該監獄5月在馬里烏波爾被俘的亞速營囚犯。美國智庫戰爭研究所周一發報告，指摘俄軍是上周頓涅茨克監獄被炸的黑手。報告稱，衛星圖像顯示爆炸是由「精準打擊或內部埋設的燃燒彈或爆炸物」引起。（衛報/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）