全球糧價飈 黎巴嫩漲332% 世銀報告關注發展中國家嚴峻情况

報告分析今年3至6月各國公開的消費物價指數（CPI），顯示黎巴嫩糧價較去年同期急升332%，是所有國家之最。報告提到，該國受能源價格上升影響，整體通脹率超過150%，而黎巴嫩貝魯特2020年發生糧倉大爆炸，嚴重打擊該國儲存和分發小麥和玉米的能力。烏克蘭昨日出發的運糧船，正是將2.6萬噸玉米運往黎巴嫩，該船預計周二到達土耳其博斯普魯斯海峽，接受俄烏、土耳其和聯合國人員聯合檢查。

糧價升累窮國陷債務危機

排第2的是非洲津巴布韋，糧價1年內增加255%，南美委內瑞拉以155%排第3（圖）。

報告指出，部分國家過去一年因為食物價格急升，令國家陷入債務危機。孟加拉面對入口食物和能源開支上漲，上周呼籲國際貨幣基金組織（IMF）提供財政支援。英國《衛報》報道，根據現時協議，IMF能夠提供10億至15億美元援助，但孟加拉估計需要45億美元（約351億港元）。斯里蘭卡因為已用盡外匯儲備無法再向外購買能源和必需品，已要求IMF提供援助。巴基斯坦則於上月與IMF達成協議，獲取60億美元（約468億港元）貸款。

促法西意調整穀物產量

世銀指出，糧價急升影響大部分經濟體，最受影響的國家主要來自非洲、南北美洲、南亞、歐洲和中亞，但不少高收入國家亦不倖免。它同時警告穀物產量大國與法國、西班牙和意大利，有需要因應全球暖化和氣候變得不穩定，對種植作出調整，以確保產量維持高水平。

（衛報）

（俄軍侵烏）