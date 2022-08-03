分析：美向塔利班示警 阻與蓋達再結盟

扎瓦希里被指過氣 影響力成疑

《大西洋》期刊特約撰稿人伍德（Graeme Wood）指扎瓦希里已「無關重要」，指扎瓦希里雖然曾經策劃「代表作」911襲擊，但無以為繼。911後扎瓦希里忙於逃亡，鮮有露面，去年11月更開始有他已死的傳聞。年輕一代的聖戰分子早已不視他為領袖，由蓋達伊拉克分支衍生出來的「伊斯蘭國」（ISIS）更嘲他「老餅」。許多被視為可以繼承扎瓦希里的人早已自立門戶，另幹「事業」而不再放蓋達在眼內。

不過，網上雜誌Slate的文章指出，扎瓦希里在阿富汗被美國擊殺，意義比想像中重大。文章指出，塔利班2020年與西方簽署「多哈協議」，承諾不在阿富汗窩藏恐怖分子，作為美國和盟國從阿富汗撤軍的條件。扎瓦希里如今得以與家人隱居喀布爾，顯然得到塔利班包庇，亦意味蓋達與塔利班可能密謀再度結盟，一如塔利班1990年代後期首度控制阿富汗後，與拉登領導的蓋達結盟一樣。

文章引述美國智庫外交關係協會（CFR）反恐高級研究員霍夫曼（ Bruce Hoffman）指出，拜登擊殺扎瓦希里是要將這個同盟消滅於萌芽狀態，是要警告塔利班：「我們知道你們在做什麼」，若與蓋達再有進一步牽連只會招致更多攻擊。

紐時：反映美國反恐戰徒勞

《紐約時報》則指出，扎瓦希里在阿富汗被殺，反映911襲擊後美國在阿富汗的反恐戰徒勞無功，什麼也改變不到。

（大西洋/Slate.com/紐約時報）