棄從醫成拉登軍師 扎瓦希里有份策劃911

暗殺埃總統下獄 遭酷刑更暴力

扎瓦希里1951年生於埃及首都開羅一個中產家庭，父親是開羅大學醫學院藥物學教授，祖父是伊斯蘭最重要清真寺之一愛資哈爾（Al Azhar）的大伊瑪目（教士）。扎瓦希里求學時期開始涉足政治，15歲因加入被取締的穆斯林兄弟會被捕。他1974年畢業於開羅大學醫學院，4年後取得外科碩士學位。扎瓦希里最初繼承家族傳統從醫，但不久被主張推翻埃及政府的激進伊斯蘭組織吸引，加入埃及伊斯蘭聖戰組織（Egyptian Islamic Jihad）。1981年該組織暗殺埃及總統薩達特（Anwar Sadat），扎瓦希里與數百名成員被捕，他最終因擁有武器被判囚3年。有穆斯林囚犯稱，扎瓦希里在獄中經常遭受酷刑，有關經歷使他變得暴力及激進。

1985年扎瓦希里出獄後前往沙特，輾轉到了阿富汗，並建立埃及伊斯蘭聖戰組織分支。1997年他遷到拉登所在的賈拉拉巴德市，一年後埃及伊斯蘭聖戰組織與包括蓋達在內5個激進伊斯蘭武裝組織，組成「世界伊斯蘭反猶太人和十字軍聖戰陣線」，允許殺死美國平民，半年後美國駐肯尼亞和坦桑尼亞的大使館遇襲223人被殺。

推動蓋達轉型 重建領導層

2001年美軍攻打阿富汗摧毁了蓋達的避風港，並殺死及拘捕其成員。為確保組織的存續，扎瓦希里在阿富汗與巴基斯坦邊境地區重建蓋達領導層，並安插盟友擔任重要崗位。他亦成為蓋達代言人，2007年他共發表16次視像和錄音講話，向全球穆斯林傳播極端思想，並為蓋達招兵買馬，露面次數遠多於拉登。

相比拉登為蓋達帶來魅力和資金，扎瓦希里則提供策略和組織技術。他帶領重塑蓋達，將該組織由「恐襲的集中策劃者」轉型為「連鎖加盟」的頭目，領導在區內建立一個自治分支網絡，包括在伊拉克、沙特、也門、北非、索馬里和亞洲。911恐襲後10年間，蓋達在這些地區以及歐洲、巴基斯坦和土耳其啟發或直接參與多宗襲擊，包括2004年馬德里火車爆炸案和2005年倫敦連環恐襲，也門的蓋達更在2009年策劃美國本土襲擊，企圖炸毁一架美國客機。

（BBC/Politico）