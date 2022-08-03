美軍無人機忍者導彈殺蓋達頭目 喀布爾富人區「精準空襲」奪命 拜登稱正義獲伸張

不願透露姓名的美國官員透露，71歲的扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）是在喀布爾時間周日（7月31日）清晨6時18分，走出他藏身安全屋的露台時，被一架無人機發射兩枚「地獄火」（Hellfire）導彈擊斃。

官員說，今年查到扎瓦希里的家人搬到喀布爾，包括他的妻子、女兒和外孫，隨後發現扎瓦希里也在同一地方。經過多月追蹤，情報官員愈來愈相信扎瓦希里藏身喀布爾，4月初開始向政府高層簡報。國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）隨後向拜登呈報。

刀片導彈鎖定露台 沒爆炸痕迹

扎瓦希里的安全屋位於謝普爾（Sherpur），距離美國大使館約2公里。該區是喀布爾最富裕地區，塔利班多名高官和司令在那裏有別墅。美國官員說，他們以多個消息來源了解扎瓦希里的生活模式，發現他多次在露台待一陣子，因此最後鎖定露台攻擊。根據事後的現場照片，可見事發露台有窗戶破損，但沒爆炸痕迹，《紐約時報》引述專家分析，認為這次美軍用的是RX9「地獄火」導彈。這款導彈有「忍者導彈」及「刀片導彈」之稱，利用動能而非炸藥威脅殺死目標（圖）。

拜登最近幾周與主要顧問及閣員多次開會，詳細了解相關情報及評估最佳行動方案。拜登7月1日在白宮戰情室聽取內閣成員，簡報行動計劃，與會官員包括中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）。

7月25日，拜登召集重要閣員和顧問聽取最後簡報，討論狙殺行動是否影響美國和阿富汗塔利班政權的關係等議題。拜登最後授權在將平民傷亡風險減到最低情况下發動「精準空襲」，最後在美東時間7月30日晚間9時48分發動攻擊，由一架無人機發射兩枚「地獄火」導彈擊斃扎瓦希里。

美稱同住家人無恙 沒平民傷亡

《華盛頓郵報》稱，此次襲擊是美軍去年8月31日撤離阿富汗後第一次已知的反恐軍事行動。法新社則說這是自美軍撤出阿富汗後美國首次向阿富汗目標發動「超視距」攻擊。

拜登周一晚在電視演說中說，扎瓦希里的家人沒有在空襲中受傷，也沒有平民傷亡。他說：「如今正義已獲伸張，這名恐怖領袖已不復存在。」他說：「無論需要多長時間，無論你躲在哪裏——如果你對我們的人民構成威脅，美國都會找到你、解決你。」拜登稱，他希望這次行動為911襲擊受害者家屬「了結另一件心事」。

塔利班譴責襲擊違「國際原則」

阿富汗塔利班政權最初否認發生社交媒體所流傳的無人機攻擊事件，只說喀布爾一間空屋受到火箭彈攻擊，但塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周二凌晨在Twitter發文，指出安全及情報部門發現美國無人機執行這次襲擊。他其後發聲明加以證實並予以強烈譴責，稱襲擊違反「國際原則」及2020年美國與塔利班就美國和盟國從阿富汗撤軍而達成的「多哈協議」。

塔利班領導人與美國和西方國家官員2020年在多哈舉行會議，並就美國和盟國從阿富汗撤軍達成協議，塔利班答應不會在阿富汗窩藏恐怖分子。美國國務卿布林肯昨指塔利班「收留並窩藏」扎瓦希里，是「嚴重違反多哈協議」。

美國智庫美國企業研究所（AEI）研究員泰森（Marc Thiessen）在《華郵》專欄指出，美軍特種部隊2011年在巴基斯坦擊斃拉登後，檢獲大量有用資料，但由於美軍已撤出阿富汗，今次擊殺扎瓦希里只能由無人機執行，事後無法在現場搜索，因此也無法得知扎瓦希里正在策劃什麼。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）